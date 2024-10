Izazvao raspravu na Redditu: 'Treba li moja kći financijski 'pogurati' pokćerku?'

Upravljanje odnosima s mješovitom obitelji može biti teško, ali jedan otac ima podijeljeno mišljenje o tome kako odgajati dvije tinejdžerice koji žive pod njegovim krovom. Dvije mlade djevojke, između kojih je samo godina razlike, nevjerojatno su različite, a uz to zarađuju potpuno različite plaće na honorarnim poslovima. Tata odbija financijski izjednačiti stvari između njih dvoje, što uzrokuje razdor u obitelji, piše Mirror.

"Moja žena i ja smo u brak doveli po jednu kćer iz prethodnih veza. Moja kći je oduvijek bila sportski nastrojena i društvena. Dok je odrastala, igrala je košarku, bejzbol, nogomet, odbojku, pa čak i golf", napisao je otac u objavi na Redditu. U srednjoj školi je njegova kći krenula na tenis te joj je tata plaćao privatne sate. "Kada je saznala koliko plaćam za te sate, tada je odlučila da je to ono što htjela je raditi kao svoj honorarni posao", napisao je muškarac. Vidno sretan i ponosan otac govori o svojoj vrijednoj kćeri i njezinim uspjesima u igranju i treniranju tenisa te kako je ubirala novčane plodove.

Predana tinejdžerica se dobro snalazi jer je jedna od najboljih tenisačica u svom školskom timu, a ujedno i daje satove tenisa koje naplaćuje 62 funte (otprilike 73 eura) po satu po djetetu, zarađujući otprilike 990 funti tjedno (oko 1.160 eura). Rekao je da, iako bi mogla zarađivati ​​više, on joj ograničava sate da bi se mogla posvetiti školi. Muškarac se onda osvrnuo na svoju pokćerku koja ima slabo plaćeni tinejdžerski posao u obližnjem burger restoranu.

"Moja pokćerka je suzdržana i nije baš sportski tip. Uvijek smo je pokušavali prijaviti u isti sport i tim s mojom kćeri, ali se protivila ili odustala nakon nekoliko tjedana. Shvaćam, sport nije za sve, tako da je nikad nisam tjerao da se osjeća loše zbog toga. Nedavno je napunila 16 godina i zaposlila se u obližnjoj burgeriji", napisao je muškarac. Pokćerka po satu zarađuje 11 funti (oko 13 eura), te na tjedan zaradi 165 funti (oko 200 eura). Njegova kći odlučila je da želi biti neovisna kupujući odjeću i elektroniku vlastitim novcem, što si može priuštiti.

Međutim, njegova pokćerka je ljubomorna i bila je "vrlo glasna" u vezi s tim. On i njegova supruga trenutno imaju dosta sukoba oko razlike u tjednim prihodima adolescentica jer supruga želi da njegova kći financijski pomogne njezinoj. "Dok smo sinoć bili u krevetu, moja žena je rekla da nije pošteno što jedna zarađuje mnogo više od druge. Odgovorio sam da ne možemo ništa učiniti u vezi s tim i da je to dobra životna lekcija za djevojke. Moja žena je tada predložila da neka moja kći svojim novcem pomogne mojoj pokćerki kupiti iste stvari ili ćemo pokriti razliku u plaćama između djevojčica", objasnio je.

Ovaj prijedlog izazvao je svađu među supružnicima koja je trajala sat vremena prije nego što su otišli na spavanje. Jutro nakon žena je ponovno spomenula svoj prijedlog te je optužila muža da "igra za svog favorita" i da je to za roditelja "glup potez". "Svađali smo se sve dok nismo morali otići na posao", napisao se.

Tema se i na Redditu pokazala razornom te ju je komentiralo gotovo dvije tisuće ljudi. Većina ljudi se složila s muškarcem i ukazala na to da odakle njegovoj supruzi uopće "pravo" na takav zahtjev. "Zašto biste kažnjavali jedno dijete da biste koristili drugome? To je dobra lekcija za obje djevojčice. Ona koja zarađuje manje uči da mora naučiti vrijedne vještine da bi platila za ono što želi. Ona koja zarađuje više žanje dobrobiti dosljednog truda", napisala je jedna osoba.

"Vaša partnerica želi uzeti novac od vaše kćeri, koji je djevojka zaradila, i dati ga svojoj kćeri. To je favoriziranje, nije vaša kći kriva što njezin polusestra zarađuje manje od nje, a polusestra bi trebala naučiti da ne teži potrošiti više od onoga što si može priuštiti. Vaša partnerica priprema svoju kćer za neuspjeh kao odrasla osoba," glasi drugi komentar. Međutim, bilo je i ljudi koji su rekli da bi muškarac trebao pomoći svojoj pokćerki da se bavi stvarima koje voli.

"Jeste li svojoj pokćerki ponudili istu priliku da ima privatne sate o stvarima koje su je zapravo zanimale ili samo o sportu? Tretirati ih jednako znači jednake mogućnosti, a ne jednak ishod. Kažete da ste pokćerku prijavili za iste sportove, ali to očito nije mjesto u kojem leži njezin interes, u međuvremenu, ako je imala interes za umjetnost, glazbu ili tehnologiju, a vi ste isto uložili u privatne sate ili opremu, ona bi teoretski mogla slijediti te interese do istih rezultata koje ima vaša kći", jedan je od komentara.

"To je ono što je i mene zasmetalo. On je na početku rekao da su dvije kćeri vrlo različite, ali se čini da je sposoban tretirati ih na potpuno isti način? 'Oh, platit ću ti satove tenisa također!'. Ipak, kod vlastite kćeri primijetio je njezine interese i podržao je na njezin jedinstven način. Autor objave zvuči kao loš očuh i oba roditelja moraju pronaći način da budu pravedniji prema djevojčicama, ali ne na predložene načine", zaključio je drugi korisnik.