Zatrudnjela je s muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu: 'Saznala sam da je oženjen, ali to nije bilo ono najgore'

Jedna mama je na Mumsnetu otkrila da je zatrudnjela s muškarcem kojeg je upoznala na aplikaciji za upoznavanje Tinderu, samo da bi otkrila da je on zapravo oženjen. Kako kaže, nakon nekoliko spojeva odmah su kliknuli, ali onda su prestali izlaziti. Nije više razmišljala tome - sve do veljače, kada je saznala da je trudna, piše The Sun.

"Pokušala sam ga kontaktirati, ali promijenio je broj", rekla je. Dok su još izlazili, bila je u njegovoj kući, pa ga je pokušala posjetiti, samo da bi saznala da je to Airbnb koji je on unajmio za tu priliku.

"Doslovno nisam imala drugog načina da ga kontaktiram pa sam nastavila i odlučila sve proći sama", otkrila je. Nekoliko mjeseci kasnije primila je poruku na Facebooku od supruge muškarca s kojim je izlazila. "Pitala sam je možemo li se naći na kavi jer trebamo razgovarati. Inzistirala sam da ne znam ništa o njezinom postojanju (što i nisam), ali moramo razgovarati", ispričala je.

Kad su se dvije žene konačno srele, ispostavilo se da su njihova djeca zajedno u istom razredu u školi. Supruga se uznemirila kad joj je rekla za trudnoću. Ali situacija se pogoršala nekoliko dana kasnije kada je ženu nazvali iz škole njezine kćeri i rekli da ju maltretiraju. Objava na Mumsnetu je glasila: "Ja, moj bivši i roditelji nasilnika pozvani smo u školu - i da, pogodili ste. Bili su to on i njegova žena. Moja kći je bila izbezumljena."

Dodala je da ju je njezin bivši od tada kontaktirao i rekao da želi biti u životu svog djeteta. Ona to poštuje. "Ono što ne mogu poštovati jest činjenica da je njegova žena rekla njihovu sinu i da su on i drugi odlučili maltretirati moju kćer zbog toga - ja i njezin tata ponovno razmišljamo o preseljenju u drugu školu sljedeće godine, a čak raspravljamo i o školovanju od kuće", kaže.

Uznemirena žena objasnila je da je otac njezine bebe rekao da će unajmiti odvjetnika i da traži zajedničko skrbništvo. "Nije se trudio sve donedavno (sumnjam da mu je žena to odmah rekla, sigurno je znao kad smo pozvani u školu). Nije ponudio niti jedan sastanak niti je ponudio ijedan novčić za razne stvari za bebe. Osim toga, mislim da je tako čudno što on još uvijek živi sa svojom ženom i želi uzeti dijete koje je nastalo zbog njegove afere u njihov dom?! Ona ne želi imati ništa sa mnom, ali on mi kaže da se slaže s tim, a ja jednostavno ne vidim da je to istina", dodala je.

Zabrinutu mamu zanimalo je je li nerazumna i dobila je brojne odgovore. "Njegov će brak sigurno biti pod velikim pritiskom i vaše zajedničko dijete bit će stalni podsjetnik na njihove probleme. Mnogi muškarci napuštaju svoju djecu u sličnim okolnostima", napisao je netko. Drugi je dodao: "Nemate izbora. Odlučili ste zadržati njegovu bebu i prema zakonu ta beba ima pravo na obiteljski život i poznavati svog oca. Sudovi ga neće spriječiti da ima značajan kontakt sa svojim djetetom jer je u dugoj vezi u sigurnom domu."

Treći je komentirao: "Bio bih zabrinut za njihovog sina i što bi se dogodilo s tvojom bebom. Ako maltretira tvoju kćer, mogao bi nauditi tvom djetetu! A njegova žena bi također mogla htjeti nauditi tvom djetetu! "U pravoj ste nevolji. Ja bih istražio zlostavljanje u školi i angažirao policiju koja bi dala izjave i dokumentaciju."

