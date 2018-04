Građani ovih zemalja uspiju se najbolje naspavati, evo kako stoje Hrvati

Donald Trump spava četiri sata, Tim Cook, predsjednik uprave Applea budi se prije četiri sata ujutro. Gotovo polovica svih starijih menadžera kaže kako duljina spavanja ne utječe na njihove rezultate. Uspoređujući se s njima ostatak stanovništva može biti zadovoljan budući da prema uzorku od milijun korisnika aplikacije Sleep Cycle, koja prati zvuk i kretanje tijekom noći, ljudi prosječno spavaju sedam sati i 12 minuta.

No, i to je jedva u granicama onog što nalaže američki institut za spavanje koji tvrdi da je odraslom čovjeku noću potrebno između sedam i devet sati sna. Ako spavate manje činite štetu sebi, a mogli bi i drugima. Jer, ako ste recimo 20 sati bez sna to ima jednak učinak na razmišljanje i reakcije kao da ste popili bocu vina.

Spavanje u prosjeku po šest sati usporava vaš mozak i za 13 posto povećava vjerojatnost prerane smrti.

Grafički prikaz koji prikazuje koliko nacije vremena provedu spavajući u odnosu na njihov BDP govori da si Novozelanđani, Finci, Nizozemci i Australci priušte najviše sna - gotovo 7.45 sati u prosjeku. Hrvatska je u 'drugom razredu' zajedno sa SAD-om, Njemačkom, Švicarskom... s nešto više od 7.15 sati sna prosječno, no naravno da je naš BDP po stanovniku znatno niži.

Foto: Sleep Cycle

'Najumornija' nacija su Japanci. Istraživanje iz 2016. pokazalo je da ih je iscrpljenost stajala tri posto godišnjeg BDP-a zbog umanjene produktivnosti. Pripadnici bogatijih nacija uglavnom uspiju uhvatiti i mnogo više sna dok s druge strane ekonomije u azijskim zemljama slabi upravo nedostatak kvalitetnog sna.

Tako primjerice u Tajvanu i Južnoj Koreji radnici u prosjeku idu na spavanje tek sat vremena iza ponoći dok se u islamskim zemljama mnogi rano bude radi molitvi.

Odgađanje spavanja je nešto s čime se susreću novije generacije. Prije nego što je električna svjetlost postala uobičajena ljudi su otišli u krevet ubrzo nakon sunčeva zalaska. Danas tome nije tako pa Amerikanci spavaju sat i pol manje nego prije sto godina.