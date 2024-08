Glavobolja, umor, promjene raspoloženja: Ovo je 12 znakova da vam nedostaje željeza

Željezo je ključni mineral za održavanje tijela u pokretu. Kako je objasnio nutricionistički terapeut Rhian Stephenson, željezo je potrebno za proizvodnju hemoglobina, proteina u našim crvenim krvnim zrncima koji prenosi kisik do naših tkiva, i mioglobina, proteina u našim mišićima koji pohranjuje kisik, piše Glamour.

Nedostatak željeza, koji može dovesti do anemije, je čest, osobito za žene. "Manjak željeza može biti teško identificirati jer se njegovi simptomi često preklapaju s onima drugih uobičajenih stanja. Umor ili otežano disanje lako se mogu odbaciti kao stres, dok se promjene raspoloženja i glavobolje mogu zamijeniti sa znakovima dehidracije ili drugim nutritivnim nedostatkom", objasnila je nutricionistica Riya Lakhani-Kanji.

Preporučeni dnevni unos željeza za muškarce iznosi 8, a za žene 18 miligrama, a ta se količina povećava tijekom trudnoće. "Kad žene prestanu imati mjesečnicu, njihove potrebe za željezom jednake su potrebama muškaraca", rekao je Stephenson. Gubitak krvi tijekom mjesečnice jedan je od glavnih uzroka anemije kod žena.

"Za razliku od drugih vitamina i minerala, ne možemo izlučiti višak željeza", objasnio je Stephenson. I današnja moderna prehrana igra ulogu kod gubitka željeza jer u tijelo unosimo siromašnije proteini. Osobe s probavnim komplikacijama, uključujući simptome iritabilnog crijeva i upalnu bolest crijeva, također su izloženije većem riziku jer oba stanja mogu spriječiti apsorpciju željeza.

"Vaše tijelo pametno koristi svoje zalihe željeza kako bi neko vrijeme kompenziralo, zbog čega lako možete propustiti početne znakove upozorenja. Međutim, kako se te zalihe smanjuju, simptomi poput umora, blijede kože, suhe kose i nedostatka zraka postaju vidljiviji", kaže Stephenson.

U nastavku donosimo simptome koji bi mogli upućivati na manjak željeza u krvi. No, ovi simptomi mogu ukazivati i na neka druga stanja te je krvni test jedini način da potvrdite imate li doista nedostatak željeza.

Osjećate se umorno cijelo vrijeme: Ako ste primijetili značajan pad energije, provjerite razinu željeza. "Budući da nedostatak željeza utječe na oksigenaciju naših tkiva, simptom može biti umor, fizički i psihički", napominje Stephenson. Vaše srce također mora više raditi da bi tjeralo krv bogatu kisikom po vašem tijelu, što može pridonijeti osjećaju umora.

Lupanje srca: Kada imate manjak željeza, "vaše se tijelo bori da prenese dovoljno kisika, tjerajući vaše srce da radi jače da bi to nadoknadilo. Ovaj dodatni napor može dovesti do nepravilnih ili ubrzanih otkucaja srca, poznatih kao palpitacije. To je način na koji vaše tijelo pokušava unijeti dovoljno kisika u vaše vitalne organe, čak i uz ograničenu količinu", objasnila je nutricionistica Lakhani-Kanji.

Promjene raspoloženja: Željezo utječe na neurotransmitere, kemikalije koje vaš mozak koristi za komunikaciju između stanica. "Manjak željeza može utjecati na raspoloženje jer željezo igra ulogu u proizvodnji neurotransmitera povezanih s raspoloženjem kao što su serotonin i dopamin, kemikalije u tijelu za dobro raspoloženje", kaže Stephenson.

Kratak dah: Ostajanje bez daha kada hodate ili se penjete stepenicama čest je simptom nedostatka željeza. "Kada razina željeza padne, vaše tijelo proizvodi manje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama odgovornog za prijenos kisika kroz vaše tijelo, što znači da manje kisika dopire do vaših tkiva i organa. Ovaj nedostatak kisika tjera vaše tijelo da više radi, što dovodi do osjećaja nedostatka zraka, čak i tijekom svakodnevnih aktivnosti koje inače ne bi izazvale takvu reakciju", kaže Lakhani-Kanji.

Suha koža i prorijeđena kosa: Manjak kisika u vašim stanicama ključni je razlog zašto koža postaje suha, a kosa može više opadati ako imate anemiju. "Budući da je naša sposobnost stvaranja hemoglobina oslabljena, bit će manje oksigenacije i cirkulacije u vlasištu i tkivima, što će s vremenom utjecati na njihovo stanje", kaže Stephenson.

Lomljivi nokti: Kada vašem tijelu nedostaje željeza, vaši nokti mogu postati vidljivi znak nedostatka. "Nedovoljna opskrba kisikom ležišta nokta može zaustaviti njihov rast i utjecati na njihovo cjelokupno zdravlje, što dovodi do promjena u njihovom obliku i teksturi", kaže Lakhani-Kanji.

Karakterističan žličasti oblik, kada nokti postaju mekani i konkavni, medicinski poznat kao koilonihija, ukazuje na ozbiljan nedostatak željeza.

Ruke i noge su vam uvijek hladne: Dva su moguća objašnjenja stalno hladnih ruku i stopala. Prvi je da nedostatak željeza ometa normalno funkcioniranje vaše štitnjače, koja proizvodi hormone koji pomažu u kontroli vaše tjelesne temperature. Drugi je da "nedostatak željeza može rezultirati slabom cirkulacijom i nedostatkom kisika, što može utjecati i na boju i temperaturu naših ekstremiteta", kaže Stephenson.

Imate bljeđu kožu nego inače:

"Crvena boja krvi dolazi od hemoglobina", kaže nutricionistica Michaella Mazzoni za Glamour UK. "Kad ljudi imaju nizak nivo željeza, njihova krv može biti manje crvena, što onda koži daje bljeđi, manje topao izgled." Drugi mogući znak je blijedoružičasta ili bijela koža ako nježno povučete donji kapak prema dolje.

Česte glavobolje: Željezo pomaže u opskrbi tijela kisikom, tako da manje željeza znači manje kisika u mozgu što može dovesti do glavobolje i vrtoglavice.

Nemirne noge: "Iako točna veza nije u potpunosti jasna, istraživanje sugerira da niske razine željeza u mozgu mogu poremetiti aktivnost dopamina, ključnog neurotransmitera uključenog u kontrolu kretanja. Ovaj poremećaj može izazvati nemirne, nekontrolirane osjećaje nogu", objasnila je Lakhani-Kanji.

Loš apetit: Promjene u hormonu grelinu također su moguća nuspojava niske razine željeza. "Grelin je hormon gladi, a važan je jer vas tjera da redovito jedete. Niska razina željeza povezana je s promjenama u prirodnom metabolizmu i funkciji grelina, što se manifestira kao slab apetit", kaže nutricionistica Michaella Mazzoni.

Afte u ustima: "Niska razina željeza povezana je s promjenama u oralnom zdravlju kao što su povlačenje desni, suha usta, osjetljivi zubi i desni što vas može izložiti povećanom riziku od čira u ustima", objasnila je Mazzoni.

Kod nedostatka željeza, liječnik vam može savjetovati povećavanje unosa željeza dodacima ili dodavanjem različitih namirnica u prehranu. Apsorpciju željeza u tijelu možete poboljšati ako ga kombinirate s hranom bogatom vitaminom C. Prema Mazzoniju, limun, kivi i naranča su dobre opcije.

Ono što ne biste trebali činiti je unos željeza uz čaj ili kavu. "Kofein može spriječiti apsorpciju dodataka željeza, isto vrijedi i za željezo u vašoj hrani", kaže Stephenson. Najbolje namirnice za povećanje unosa željeza su odrezak, janjetina, jetra, tamno meso peradi, sardine, školjke, leća i crni grah, špinat, kvinoja, brokula, a šećer možete zamijeniti melasom.