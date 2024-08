Francuska cesta koja svakog dana nestaje pod morem turistička je atrakcija i izazov za pustolove

Od vrhunskih sireva i vina do svjetski poznatog Eiffelovog tornja. Puno je toga čime se Francuzi mogu pohvaliti u svojoj zemlji. Neke su zanimljivosti više, a neke pak manje poznate, poput neobične ceste Passage du Gois na zapadu zemlje. Riječ je o prometnici dugoj oko 4,5 kilometra koja povezuje francusko kopno s otokom Noirmoutier, a posebna je po tome što je velik dio dana – nema.

Cesta Passage du Gois zapravo prolazi zaljevom Baie du Bourgneuf, što znači da, kad nadođe plima, jednostavno nestane odnosno bude potpljena. Razina mora u zaljevu u tim trenucima značajno raste pa se cesta ponekad nalazi na dubini od čak četiri metra. Tijekom dana, cesta je u voznom stanju samo nekoliko sati, inače može biti opasna po život.

Upravo iz tog razloga put do ceste, kao i sama cesta, označeni su brojnim upozorenjima kako bi vozači izbjegli opasnost. Unatoč tomu, mnogi od njih često krivo izračunaju koliko im je potrebno da prijeđu s jedne na drugu stranu pa su akcije spašavanja nesmotrenih putnika u tom dijelu Francuske vrlo česte, bilježi ih se 30-ak godišnje.

No, to nije nikakva novost. Slične nezgode, samo pješacima i konjanicima, na istom su se mjestu događale i prije nekoliko stotina godina. Stoga su se u 19. stoljeću Francuzi sjetili duž ceste postaviti skloništa u koja su putnici namjernici mogli pobjeći ako bi ih na cesti iznenadila plima. Neki od tih tornjeva i danas stoje uz Passage du Gois.

Ova cesta danas je svojevrsna turistička atrakcija, a ostala je zapamćena i po nezgodi koja je se dogodila 1999. godine, kada se njome vozila jedna od dionica najpoznatije biciklističke utrke na svijetu, Tour de Francea. Zbog mokre i skliske površine tada je došlo do masovnog sudara natjecatelja, što je mnoge dovelo u nezgodan položaj i smanjilo im šanse za željeni plasman na kraju utrke.

Danas u zaljev Baie du Bourgneuf stižu mnogobrojni turisti baš kako bi vidjeli neobičnu cestu, neki i kako bi se pokušavali utrkivati s plimom. No, nikome do sada nije uspjelo pobijediti snažnu morsku struju pa lokalno stanovništvo gostima savjetuje da to ni ne pokušavaju. Oni pak već jako dobro poznaju prirodne mijene u zaljevu te su se s godinama u potpunosti prilagodili ovoj neobičnoj pojavi.

Iako izaziva veliko zanimanje i najpoznatija je 'nestajuća' prometnica, bar u ovom dijelu svijeta, Passage du Gois nije jedina takva cesta. Sličan fenomen postoji i u Koreji, u mjestu Jindo. Iako i jedna tamošnja cesta u zaljevu redovito nestaje pod naletima plime, ona je manje atraktivna jer jedva doseže tri kilometra. No, Koreanci su uspjeli od toga napraviti odličnu turističku priču pa na tom mjestu jednom godišnje organiziraju tzv. Festival razdvajanja mora na koji stižu gosti iz čitavog svijeta.

