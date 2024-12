Evo što sve trebate očistiti prije nego uđete u novu godinu: Treba vam samo 30 minuta

Početi novu godinu s čistom, organiziranom kućom može učiniti čuda za vaše mentalno stanje. Mnogi su zadnje dane ove godine proveli čisteći i bacajući stvari koje im više ne trebaju. No, ne morate trošiti sate na uklanjanje nereda jer postoji nekoliko važnih zadataka koji se mogu izvršiti u samo 10 minuta ili manje. Ključno je znati gdje započeti s uklanjanjem nereda jer je to često pola obavljenog posla, piše Express.

Influencerica Chantel Mila na svojem je TikToku podijelila kojih pet područja biste trebali raščistiti za početak nove godine. Osim prostora u domu, trebali biste očistiti i mobitel, a ovi će vam savjeti omogućiti da zakoračite u 2025. s osvježenim načinom razmišljanja i okruženjem koje to prati. Prva stvar koju je Chantel predložila je digitalno čišćenje, odnosno trebate pregledati telefon ili tablet i izbrisati sve što vam ne treba, a samo zauzima prostor. "Pogledajte sve neiskorištene aplikacije koje imate, favorite ili duplicirane fotografije", rekla je Chantel.

Sljedeće na redu je garderoba. Sada je vrijeme da krenete prema svom ormaru, ali nema potrebe da se osjećate preopterećeno, jer sve što trebate učiniti je odabrati pet stvari koje više ne nosite, a koje možete donirati u dobrotvorne svrhe. Bilo da to znači odnijeti ga u trgovinu ili organizaciju koja prikuplja donacije, to je sjajan način da napravite prostor i učinite nešto dobro zauzvrat.

Slično tome, raščišćavanje kuhinjskih ormarića moglo bi biti u korisno, stoga pogledajte i odaberite pet šalica ili čaša koje više ne koristite te ih proslijedite dalje ili bacite ako nisu za upotrebu. Kada ste zadnji put stvarno očistili svoju kolekciju šminke? Velike su šanse da je nekim proizvodima istekao rok trajanja pa bi ih se trebalo izbaciti. Chantel je podijelila praktični vodič o tome koliko dugo proizvodi šminke obično traju nakon što su otvoreni.

Tako maskare i eyelineri traju 3-6 mjeseci, podloge i korektori 6-12 mjeseci, ruževi i sjajila za usne od godinu do dvije, a olovke za usne do godinu dana. Na kraju je podijelila savjet koji bi mogao učiniti čuda za vaš novčanik, a to je da pažljivo pregledate svoje bankovne izvode i identificirate pretplatničke usluge koje više ne koristite. Velike su šanse da postoji neka platforma za streaming TV sadržaja, glazbena stranica ili neka druga usluga koju ne koristite dovoljno da biste opravdali njezino plaćanje. Otkazivanjem takvih usluga možete uštedjeti nešto novca uoči 2025. godine.