Evo koliko često trebate prati posteljinu: 'Inače krevet dijelite s 20 tisuća grinja'

Pranje posteljine ključan je dio održavanja higijene doma i osiguravanja kvalitetnog sna. Posteljina dolazi u svakodnevni kontakt s našom kožom, upija znoj, ulja, mrtve stanice kože, pa čak i prašinu i grinje što je čini idealnim okruženjem za razvoj bakterija i alergena. Redovito pranje ne samo da produžuje vijek trajanja vaše posteljine, već također pridonosi zdravijem i svježijem okruženju za odmor.

Svi znamo da je održavanje posteljine čistom ključno, ali koliko često je trebamo staviti u pranje da bismo osigurali vrhunsku čistoću? Lako je odgoditi pranje posteljine za neki drugi dan, ali s hladnim vremenom vani i grijanjem koje je vjerojatno pojačano u zatvorenom, vrijeme je da se uhvatimo u koštac s tim rutinama čišćenja jer nitko ne želi dijeliti krevet s grinjama, piše Mirror.

Ako ne skidate posteljinu svaki tjedan, to znači da biste se mogli "mazit"i s oko 20 tisuća grinja što nije nimalo idealno, posebno za one koji pate od alergija. Martin Seeley, izvršni direktor i stručnjak za spavanje iz tvrtke MattressNextDay, objasnio je da se posteljina treba prati svaki tjedan. Zašto? Svake noći izlučujemo najmanje 200 mililitara znoja koji se upije u posteljinu. Grinje su poznate po tome što uzrokuju začepljene nosa i upale, ali rutina dobrog pranja može pomoći u borbi protiv njih.

"S obzirom na to da se 80 posto grinja sastoji od vaše mrtve kože, koju prirodno više proizvodite preko noći, posteljinu biste trebali prati barem jednom tjedno", objasnio je Seeley. No, ako ste netko tko se više znoji noću, razmislite o češćem pranju posteljine. Naravno, mijenjanje posteljine može biti pomalo naporan posao, ali to nije nešto što treba zanemariti jer spavaće sobe trebaju biti mirna i opuštajuća mjesta..

Kada perete posteljinu, tada jene zaboravite staviti na 60 stupnjeva da biste učinkovito uklonili grinje. Osim toga, Seeley je predložio korištenje kvalitetnog deterdženta za održavanje mekoće posteljine. Ako razmišljate o sušenju posteljine u sušilici, stručnjak je savjetovao da je umjesto toga pokušate sušiti na zraku gdje god je to moguće.