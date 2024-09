Europske zemlje rangirane prema kvaliteti voda za kupanje: Evo kako stoji Hrvatska

Hrvatska je u najnovijem izvješću Eurostata ponosno zauzela prvo mjesto među zemljama Europske unije po najvećem udjelu obalnih kupališta s izvrsnom kvalitetom vode. Čak 99,1% hrvatskih obalnih kupališta ocijenjeno je kao ‘izvrsno’ u pogledu kvalitete vode. Iza Hrvatske na ljestvici se nalaze Cipar, s 97,6% kupališta koja zadovoljavaju najviše standarde, i Grčka, gdje je 95,8% obalnih voda ocijenjeno kao izvrsno, piše Croatia Week.

Ovi podaci ističu vrhunsku kvalitetu vode u mediteranskoj regiji, pri čemu je Hrvatska na čelu. Eurostat je rezultate objavio na svojim društvenim mrežama. Kvaliteta obalne vode za kupanje nije važna samo zbog čistog, plavog mora; ona je ključna i za javno zdravlje i zaštitu okoliša. Zagađivači poput Escherichia coli (E. coli) i crijevnih enterokoka mogu kontaminirati vodu za kupanje, predstavljajući ozbiljne zdravstvene rizike za kupače.

