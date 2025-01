Dva su razloga zašto ne biste trebali uzimati tople napitke u avionu: 'Tražite flaširanu vodu'

Mnogi se ljubitelji čaja često raduju umirujućoj šalici dok putuju avionom. No, prema stručnjaku za čaj, možda biste trebali preskočiti čaj ili kavu tijekom leta. Naime, žestoku raspravu izazvala je TikTok korisnica Stella kada je rekla da na let unosi instant rezance, a zatim traži toplu vodu od kabinskog osoblja. Mnogi su se korisnici javili i upozorili je da nikako ne koristi vodu koju dobije u zrakoplovu.

Podržavajući ta upozorenja, poznavatelj čaja Arthur Gautier progovorio je o ne baš sterilnim uvjetima u zrakoplovu. "Voda koja se koristi za čaj i kavu u avionima dolazi iz velikih spremnika koji nemaju istu razinu pozornosti poput vaše kuhinjske slavine. Nije uvijek čisto kao što možda mislite, osobito na dugim letovima", objasnio je Arthur. Naglasio je i da ova zabrinutost mogla dovesti do više od samog nezadovoljavajućeg napitka jer bi za one s osjetljivim želucem ili oslabljenim imunološkim sustavom to moglo značiti podnošenje neželjenu nelagodu tijekom leta, piše Mirror.

No, to nije sve. Druga zabrinutost je neposredna blizina aparata za kavu i toaleta u avionu, što postavlja dodatna pitanja o higijeni. "Naizgled ti aparati ne dobivaju puno pažnje između letova, osim ako se ne pokvare", rekao je Arthur. Upozorio je da zbog rijetkog čišćenja postoji rizik od nakupljanja ostataka i bakterija tijekom vremena, što je zabrinjavajuće za putnike koji cijene čistoću. "Ako vam je čistoća prioritet, dobro razmislite prije nego što posegnete za šalicom kave tijekom leta", savjetovao je.

Kako biste izbjegli probleme, tako je Arthur predložio da se odlučite za zatvorena pića. "Ako stvarno želite čaj, zatražite bocu vode i šalicu tople vode odvojeno. Možete potopiti vrećicu čaja u flaširanu vodu, a zatim je zagrijati u vrućoj vodi", objasnio je te dodao da korištenje kipuće vode na ovaj način može biti nezgodno i zahtjeva oprez. Prilikom odabira najprikladnijeg čaja za konzumaciju tijekom leta, Arthur je preporučio čajeve poput zelenog, bijelog ili mješavine ljekovitog bilja poput kamilice ili paprene metvice, koji se dobro kuhaju na nižim temperaturama i zadržavaju svoj okus.

"Kada letite, tada tlak u kabini i visina mogu doista otupjeti vaš osjet okusa, tako da šalica čaja ili kave možda neće imati tako dobar okus kao inače, bez obzira na kvalitetu vode. Ako želite izvući najviše od toga, birajte čajeve koji se dobro kuhaju s toplom vodom i uvijek koristite flaširanu vodu kada možete. Tako možete uživati ​​u svom piću bez brige o neugodnim iznenađenjima", zaključio je.