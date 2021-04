Božanstveno

Donosimo recept za još jednu u nizu slastičarskih bravura pastry chefa u čije smo se slastice opasno zaljubili

Mladi inženjer robotike Krešimir Bonačić Krešić u duši je oduvijek bio slastičar, a prije dvije godine napokon je dobio i službenu potvrdu za to na prestižnoj gastroakademiji Italian Culinary Institute for Foreigners. Njegove slastice uistinu su nešto posebno - predlažemo da se već danas uvjerite u to uz ovaj famozni tart od čokolade, jagoda i bosiljka!