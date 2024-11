RECEPT DANA Jeste li čuli za talijansku giardinieru? Imamo recept za ovu vitaminsku bombu iz teglice!

U današnje doba u trgovinama možemo kupiti gotovo sve vrste voća i povrća iz uvoza, no "svježe" izvan sezone nije bez mane – dugotrajno razdoblje transporta, skladištenja i hladnoće negativno se odražava na nutritivne vrijednosti. S druge strane, ako su konzervirani plodovi koji su ubrani u vrijeme njihova prirodnog sazrijevanja, ne odskaču znatno od svojih svježih inačica. Brojni znanstveni radovi upućuju na to da se kuhanjem ili pečenjem povrća gube termoosjetljivi vitamini, posebice C i B2, no gubitak ostalih esencijalnih nutrijenata relativno je malen. U nedostatku svježeg voća i povrća sve potrebne vitamine i minerale možemo tako dobiti i iz ukiseljenog povrća, poput cikle, kupusa, rajčice, paprike..., a nećete pogriješiti ni s brzo zamrznutim voćem i povrćem. Još ako su iz vlastita vrta ili voćnjaka...

Talijanska giardiniera

Sastojci:

1200-1500 g narezanog povrća (mrkva, luk, cvjetača, brokula, mahune, paprike, ljute papričice, rotkvice, celer, krastavci, kupus...)

6-7 češnjeva oguljenog i zgnječenog češnjaka

2-3 grančice svježega ružmarina ili majčine dušice

3-4 lovorova lista

800 ml alkoholnog octa

½ l vode

1 žlica morske soli

2 žlice šećera

1 žlica sjemenki komorača

1/2 žlice zrna papra

Priprema: U velikoj posudi pomiješajte narezano povrće, češnjak i začinsko bilje. Uspite ga u veliku dobro opranu i steriliziranu staklenku ili više manjih. U loncu zagrijte ocat i vodu kojima ste dodali sol, šećer, komorač i papar. Pustite da zakipi. Smanjite vatru i kuhajte još 3-4 minute miješajući kako bi se sol i šećer rastopili. Prelijte povrće u staklenci. Ostavite da se ohladi pa dobro zatvorite i stavite u hladnjak. Ova se ukiseljena salata može jesti već nakon nekoliko sati, no okusi se bolje povežu nakon nekoliko dana. U hladnjaku može stajati oko mjesec dana.

