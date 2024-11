Dobitnik lutrije ispričao kako mu je novac promijenio život: U početku je bilo dobro, ali...

Nedavna studija trojice švedskih ekonomista – Erika Lindqvista, Roberta Östlinga i Davida Cesarinija – bavila se dugoročnim psihološkim efektima velikih dobitaka na lutriji, a njihova su otkrića očekivano pokazala da je ukupno zadovoljstvo onih koji su osvojili veće iznose bilo veće od dobitnika manjih iznosa.

Ipak, istraživanje je naglasilo i da osvajanje velike količine novca na lutriji nema značajan utjecaj na sreću dobitnika te da uopće ne poboljšava njegovo mentalno zdravlje, a to dokazuju priče mnogih bivših dobitnika, među njima i Britanca Bena koji je za Metro podijelio kako je nakon dobitka više milijuna funti preko noći ostao bez ičega...

– Mislite da znate što biste napravili s novcem da ga dobijete na lutriji – kaže bivši milijunaš Ben i dodaje: – Ali zapravo ne znate. Prije dobitka, Ben je bio obiteljski čovjek s uspješnom karijerom, a život mu se potpuno promijenio kad je iz zgrade National Lotterija otišao s omotnicom punom gotovine i bankovnim računom s količinom novca koju vjerojatno nikad u životu ne bi uspio zaraditi.

– Bili su to trenuci puni adrenalina i uzbuđenja, no ubrzo sam najednom osjetio strašan umor. Ipak, mozak mi je radio sto na sat i nisam mogao prestati misliti o tome što ću sa svim tim novcem – ispričao je za Metro. No, premda je osvojio nekoliko milijuna funta, život mu nije bio bolji. Prvo je, nažalost, napravio ono što bi i mnogi drugi na njegovu mjestu; otišao je na odmor i počeo trošiti. Kupovao je automobile, lijepu odjeću i skupe gadgete, išao na putovanja, djecu upisao u privatne škole i napustio posao.

No, idila nije dugo trajala. – Problem je što nisam bio zadovoljan svojim životom prije dobitka, a umjesto da stvari poboljša, novac je samo uvećao probleme koje sam već imao – priznaje i kaže da je kad ne radiš i nemaš obaveza lako protratiti dane, a ostati trijezan teže je nego kad si bez novca.

– Cijele dane sam sjedio, čitao novine i gledao TV – prisjeća se. – Imao sam sve slobodno vrijeme svijeta i nisam ga iskoristio. Potpuno sam se zapustio – rekao je, a premda je svoj novac planirao umnožiti ulažući u dionice, izgubio je motivaciju: – Mislio sam da ne trebam još zarađivati jer već imam dosta u banci, no odjednom je bilo prekasno i novac je nestao.

