Dala je otkaz na poslu kako bi mogla zarađivati na OnlyFansu: 'To me čini boljom mamom'

Jedan je majka otkrila kako je dala otkaz na poslu trenerice pilatesa i sada zarađuje gotovo 19.300 eura mjesečno na OnlyFansu. I ne samo to, Molly Manning (49) tvrdi da ju je rad u industriji za odrasle učinio boljom majkom. Dodaje da je jedina stvar koja sprječava druge mame da joj se pridruže njihova nesigurnost. Naime, Molly, koja ima sina tinejdžera, odlučila se okrenuti industriji za odrasle tijekom karantene kada je imala poteškoća s pronalaskom posao, piše The Sun.

Sada ima 203.000 vjernih pratitelja na Instagramu i, kako kaže, obožava svoju financijsku slobodu. Sama određuje svoj raspored koji može prilagoditi svom sinu te joj on može biti prioritet više nego ikada prije. Objasnila je: ‘Mislim da je nevjerojatno osnažujuće ne oslanjati se na drugu osobu. Čujem za mnogo brakova u kojima muškarac može kontrolirati svoju ženu putem novca i cijenim činjenicu da se ne moram brinuti o tome’.

Bilo je to još u prosincu 2022. kada je Molly odlučila napustiti posao u fitnesu. U to se vrijeme borila s traženjem posla i prošla je kroz teški prekid. Priznala je da je to bilo jako teško vrijeme za nju i da joj je tijekom tog vremena mnogo ljudi predlagalo da se okrene OnlyFansu. Na kraju je napravila račun jer je tražila posao koji bi joj omogućio rad od kuće.

Sada, u intervjuu za Daily Star, Molly je otkrila kako joj je posao potpuno promijenio život. Objasnila je: ‘Nešto što je jako popularno je da me moji obožavatelji vole vidjeti s mlađim muškarcima. Mnogi mladići dolaze i zovu me 'mamice'. Osobno mislim da je to prilično smiješno i nikada nisam imala muškarca koji me nazvao 'mamica' u stvarnom životu, ali shvaćam da možda žele brižnu stranu kad se pretvaram da sam im majka’.

Iako bi se nekima posao mogao činiti neobičnim, mama je priznala da joj je dao veliki financijski poticaj. To znači da ona također može biti sve prisutnija za svog sina. Kao rezultat toga, naglasila je: ‘Mislim da me osobna sloboda čini boljom mamom. Mogu napraviti vlastiti raspored i imam slobodu i fleksibilnost da budem prisutna za svog sina i na njegovim školskim događanjima te svim njegovim izvannastavnim aktivnostima i sličnim stvarima’.

A kad se osvrne na svoj stari posao, Molly priznaje: ‘Imam sjećanja na to da sam bila jako pod stresom, stvarno sam imala nedostatak vremena, ustajala sam ujutro, jurila da odvezem sina u vrtić ili školu, jurila na posao, radila cijeli dan, trčala po svoje dijete, a zatim kuhala i obavljala razne poslove. Rekla bih da sam definitivno bolja mama, jer nisam pod toliko financijskim stresom. Također osjećam zadovoljstvo poslom, za koje iskreno mogu reći da nisam ikada prije imala’.

Bavi se porno glumom zato što je to njena kršćanska dužnost: 'Bog me stvorio da uživam u seksualnom zadovoljstvu'