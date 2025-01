Cijeli mjesec jela je samo voće: 'Posljedice na mome tijelu bile su bizarne'

Žena koja je bila na ekstremnoj dijeti otkrila je kako je njezino tijelo reagiralo kada je cijeli mjesec živjela samo od voća. Kada je riječ o hrani, većina ljudi s vremena na vrijeme pokušava izmijeniti svoju prehranu kako bi im pomogla u postizanju općih ciljeva. Neke se namirnice mogu izbaciti ili jesti češće kako bi se pomoglo u mršavljenju, boljem spavanju, većoj koncentraciji ili nekim drugim zdravstvenim prednostima, piše UNILAD. Ali, koliko je ljudi razmišljalo o tome da jede samo voće?

36-godišnji Shade Martin iz New Yorka odlučila se u tome okušati i sada je progovorila o prednostima i nedostacima ove bizarne dijete. Prije nego što je započela dijetu, Shade je patila od bolova u ramenima i nije imala puno uspjeha s fizikalnom terapijom i lijekovima.

Pročitala je da alkalno voće poput bobičastog voća, banana, ananasa i manga može imati protuupalna svojstva pa se nadala da će joj pomoći u oporavku. Objašnjavajući svoju prehranu rekla je da je prvi tjedan jela samo lubenicu, a zatim je jela samo grožđe 6 dana. Nakon toga dodala je šareniju mješavinu voća.

Govoreći o dobrobitima, Shade je rekla da je imala više energije nego inače zbog sporog otpuštanja prirodnih šećera, a također je mogla jasnije razmišljati. Također je rekla da je imala gotovo nepostojeće grčeve tijekom PMS-a i da je izgubila 5 kilograma.

No, usprkos svim potencijalnim prednostima dijete, Shade je bila iskrena i o velikom nedostacima. Objasnila je da je iskašljavala ogromne količine sluzi kad nije jela ništa osim grožđa. Dodala je i da je zbog voća bogatog vlaknima odlazila na zahod puno više nego inače, no to je bilo za očekivati.

Dr. Tracey Brigman, registrirani dijetetičar i profesor na Sveučilištu Georgia, osvrnula se na ovu Shadeinu dijetu i rekla da je ne bi savjetovala zbog njezine ekstremne prirode. Rekla je: ‘Iako je voće izvrstan izvor nekih hranjivih tvari, ono ne sadrži sve hranjive tvari potrebne za zdravlje. To može rezultirati raznim zdravstvenim implikacijama. Konzumiranje samo voća može dovesti do manjka proteina, zdravih masti i nekih vitamina i minerala koji se nalaze u drugim grupama namirnica’.

‘Osim toga, većina voća je niskokalorična, što može dovesti do manjka unosa kalorija i umora jer može biti teško pojesti dovoljno voća da se postigne potreban unos kalorija’, dodaje, ‘Iz tog razloga, ova dijeta može dovesti do pothranjenosti’.

GALERIJA: Želite izgubiti kilograme? Liječnica savjetuje da izbjegavajte ovih 6 vrsta voća