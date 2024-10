Često vam curi krv iz nosa? To može biti pokazatelj skrivenog srčanog oboljenja

Iako je krvarenje iz nosa u većini slučajeva bezopasno, stručnjaci su upozorili na malo poznate znakove da bi krvarenje moglo ukazivati na nešto zlokobnije. Tako neke vrste krvarenja iz nosa mogu ukazivati ​​na bolesti srca, zatajenje jetre, pa čak i smrtonosne vrste raka krvi, piše Daily Mail.

"Krvarenje iz nosa je vrsta problema zbog koje pacijenti dolaze misleći da je bezopasno, ali ono nam može signalizirati da se nešto drugo događa u pozadini,' kaže liječnik Dean Eggitt iz Doncastera. Prema smjernicama Nacionalne zdravstvena službe (eng. NHS) u Ujedinjenom Kraljevstvu, vrijeme trajanja krvarenja iz nosa je najveći pokazatelj temeljnog problema. Ako krvarite dulje od 20 minuta, trebali biste otići na hitnu pomoć.

No, dr. Eggitt kaže da pažnju treba obratiti i na druge stvari, poput iz kojeg dijela nosa teče krv. "Ako izlazi iz stražnjeg dijela nosa i curi niz grlo, to je alarm za uzbunu. Krvne žile su veće u usporedbi s prednjim dijelom nosa, što znači da ćete vjerojatnije izgubiti puno krvi. Ako je to slučaj, bio bih zabrinut zbog raka nosa i grla i pucanja krvnih žila", kaže dr. Eggitt.

Ako krvarenje dolazi s prednje strane nosa, ali iz oba nosna otvora, budite oprezni jer bi to mogao biti znak temeljnog problema sa tjelesnom sposobnošću zgrušavanja krvi. Dr. Eggitt kaže da bi moguća stanja mogla biti zatajenje jetre, gdje organ ne može proizvoditi proteine ​​potrebne za zgrušavanje krvi, teška infekcija, reakcija na lijekove i, u najgorem slučaju, rak krvi poput leukemije.

Leukemija može dovesti do pada broja trombocita, koje pomažu našoj krvi da se zgruša, što uzrokuje prekomjerno krvarenje. "Također bih potražio modrice na tijelu", kaže dr. Eggitt. Krvarenje u obje nosnice također može biti znak srčane bolesti. "Ako imate visok krvni tlak, arterije su vam stisnute, što vas dovodi u opasnost od pucanja krvne žile u nosu. Ovo je pokazatelj da ste pod visokim rizikom od srčanog i moždanog udara", kaže liječnik.

Krvarenje u nosu mogu uzrokovati i neki lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se pripisuju za sprječavanje srčanog i moždanog udara. Najčešća i normalna vrsta krvarenja iz nosa je ona koja se javlja u jednoj nosnici, a krvarenje dolazi iz prednjeg vrha nosa. Ovo je područje nosa poznato kao Littleovo područje, koje sadrži male, vrlo osjetljive krvne žile koje su osjetljive na pucanje.

"Djeca obično kopaju po nosu, pa nije neuobičajeno zadobiti ozljedu. Međutim, bilo bi neuobičajeno da dobijete povredu od previše snažnog ispiranja nosa ili čeprkanja u oba nosna otvora", objašnjava dr. Eggitt.

Što se tiče zaustavljanja krvarenja iz nosa, NHS predlaže naginjanje prema naprijed s nagnutom glavom i otvorenim ustima i stiskanje mekog dijela nosa oko nosnice 10-15 minuta. Dišite kroz usta i svu krv koja vam se nakupi u ustima ispljunite. Potražite savjet ako krvarenje nije prestalo nakon 20 minuta.