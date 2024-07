Liječnici otkrivaju: Ovo je šest načina na koje se možete riješiti štucanja!

Svatko je u nekom trenutku u životu štucao, ali malo ljudi razumije što se zapravo događa kada se to dogodi. Raj Dasgupta, MD, glavni medicinski savjetnik za Fortune Recommends Health, objašnjava da se štucanje događa kada se dijafragma, mišić koji odvaja prsni koš od trbuha, iznenada i nenamjerno skupi. "Kada se to dogodi, udahnete zrak i vaša se glasovna kutija zatvori, što uzrokuje zvuk 'hik'", kaže on.

Najčešće se štucanje događa kao odgovor na manje podražaje. "Najčešći uzroci uključuju prepun želudac, pijenje gaziranih pića ili gutanje zraka (na primjer, kada žvačete žvakaću gumu)", kaže Dasgupta, dodajući da je jedenje začinjene hrane ili refluks kiseline također čest okidač. "Naravno, ponekad točan krivac iza vašeg štucanja može biti misterij", dodaje. Uz to, uporno ili teško štucanje može biti rezultat većeg temeljnog uzroka, piše Best Life.

To može uključivati ​​gastrointestinalna stanja ili gastritisa, određena plućna stanja, kronične bolesti koje utječu na središnji živčani sustav poput Parkinsonove bolesti ili multiple skleroze te određene vrste raka, kaže klinika Cleveland. Prema Tori Hartline, DC, MS, pedijatrici i prenatalnoj kiropraktičarki i vlasnici Sunlife Chiropractic, većina štucanja javlja se "zbog refleksa koji pokreće mozak koji utječe na dijafragmu. Taj se refleks često pokreće kada frenični, vagusni ili simpatički živci su nadraženi", objašnjava ona.

Koliko dugo traje štucanje? Štucanje je općenito kratkotrajno i obično se povuče s vremenom. "Većina štucanja je prolazna, traje samo nekoliko minuta. Međutim, u rijetkim slučajevima može potrajati danima ili čak tjednima", kaže Dasgupta.

Postoji li način da se spriječi štucanje? Ne možete spriječiti štucanje sa 100 postotnom točnošću, ali možete vježbati određene navike koje će smanjiti vjerojatnost da će se pojaviti. "Sprečavanje štucanja je teško jer okidači mogu biti različiti. Polagano jedenje, izbjegavanje gaziranih pića i upravljanje stresom mogu pomoći u njihovom sprječavanju", kaže Dasgupta. Ako ste osjetljivi na začinjenu hranu, izbjegavanje jela na visokoj temperaturi također može pomoći u smanjenju učestalosti štucanja. Ako tražite brzodjelujući lijek protiv štucanja, postoji nekoliko strategija koje vam mogu pomoći. Međutim, budući da štucanje obično nestane samo od sebe, sasvim je u redu pričekati da prođu simptomi.

Držite dah: Jedna od prvih metoda koju možete isprobati ako se želite riješiti štucanja je zadržavanje daha pet do deset sekundi. "Dok sjedite, privucite koljena prsima i nagnite se naprijed. Zadržite ovaj položaj 30 sekundi do jedne minute, ako je moguće", preporučuje Dasgupta

Disanje u papirnatu vrećicu: Stručnjaci s Harvard Medical School kažu da je još jedan učinkovit način za suzbijanje štucanja disanje u papirnatu vrećicu. Primjećuju da to povećava količinu ugljičnog dioksida koju udišete, što podsjeća vaš mozak da nastavi normalno disati kako bi dobio više kisika. Pokušajte održati ritam sporim i ujednačenim, koristeći tehnike dubokog disanja s dijafragmom kako biste raširili trbuh umjesto prsa sa svakim udisajem. "Kontrolirano, duboko disanje dijafragmom može ublažiti grčeve", objašnjava Hartline.

Grgljajte hladnom vodom: Ako to ne uspije, možete pokušati grgljati ledeno hladnom vodom, predlaže Dasgupta. "Kratkotrajno izlaganje hladnoj vodi može stimulirati živac vagus, koji je glavni živac u autonomnom živčanom sustavu koji regulira disanje i otkucaje srca. Ova stimulacija može potaknuti reakciju opuštanja, koja, nadamo se, može prekinuti dosadno štucanje", liječnik kaže. Hartline dodaje da samo prskanje hladne vode po licu također može stimulirati živac vagus.

Odvratite si pažnju od toga: Ponekad je zaustavljanje štucanja pitanje uma nad stvarima, kaže Harvard Health Publishing. Odvraćanje pažnje može pomoći da brže prođe. Pokušajte čitati, meditirati, slušati podcast ili kušati neki jak okus (na primjer, sisati limun)—sve će to vaš mozak zaokupiti drugim stvarima.

Stimulirajte povezane živce: Hartline kaže da sve što možete učiniti da stimulirate živce povezane sa štucanjem može vam pomoći da osjetite olakšanje opuštanjem dijafragme. Jedan od načina da to učinite je stimuliranje kože koja prekriva spinalne živce u blizini vrata tapkanjem ili trljanjem stražnjeg dijela vrata. Drugi je stimulirati ždrijelo - ili stražnji dio grla - nježnim bockanjem dugim pamučnim štapićem, kaže ona. Ako vam je ovo drugo neugodno, pjevušenje može poslati vibracije iz vaše glasovne kutije u živac vagus, stvarajući sličan učinak.

Odradite vježbe s malim opterećenjem: Konačno, malo tjelesne aktivnosti može pomoći u smanjenju simptoma. "Nježna vježba može pomoći u regulaciji disanja i opuštanju dijafragme", kaže Hartline.

