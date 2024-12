Često objavljujete partnera na društvenim mrežama? To bi mogao biti znak problema

Znate li neki ljubavni par koji svoje fotografije učestalo objavljuje na društvenim mrežama? Ili ste vi možda jedan od njih? Jeste li se ikada zapitali postoji li neka poruka iza svih tih objava? Chelsea Berman podijelila je svoju "teoriju" da ako netko previše vremena provodi na društvenim mrežama i objavljuje "paragrafe" o tome kako im je partner njihova srodna duša, to je znak da je veza u problemima, piše New York Post.

"Zapravo si nesretan u toj vezi. Nekoliko razloga, prvi je da sam i sama to radila. Drugi, kome pokušavaš dokazati ljubav? Možeš partneru to jednostavno reći", rekla je pjevačica u videu na TikToku te je dodala da nema problema s objavom partnera na društvenim mrežama već je njezina poanta bila o ljudima koji pretjerano pišu o svojim partnerima. No, s njom se nisu svi složili te je njezin video izazvao podijeljena mišljenja. "Privatan život je sretan život," komentirao je jedan korisnik. "Stalno objavljujem svog partnera jer se prvi put u životu osjećam vrijedno i sretno u vezi. Dakle, NE, ovo nije istina", napisala je korisnica.

"Mislim da su najjadniji ljudi zapravo oni koji osuđuju druge zbog onoga što odluče objaviti. Živi svoj život", komentirao je netko. "100 posto je tako. S partnerom sam već sedam godina i gotovo ništa ne objavljujem, doslovno nemam što dokazivati nikome. Uvijek su to toksični koji najviše rade", komentirala je korisnica. Istraživanja na ovu temu su podijeljena. Bumble's Love Unfiltered Report 2023 pokazalo je da 27 posto ljudi želi da njihov partner objavljuje o njima na društvenim mrežama. U međuvremenu, anketa provedena na dvije tisuće ljudi pokazala je da je 26 posto onih koji su objavljivali o svom partneru tri puta tjedno bilo nezadovoljno u odnosu.

Osim toga, 42 posto bilo je vrlo nezadovoljno. S druge strane, 46 posto onih koji nikada nisu dijelili sadržaj o svojoj vezi bilo je vrlo sretno. Samantha Jayne, stručnjakinja za veze, rekla je da prekomjerno objavljivanje nije samo neugodno, već je to i znak problema. "Pretjerano objavljivanje vrišti o nesigurnosti u vezi, gdje pokušavate dokazati ljudima koliko ste sretni i koliko je vaša veza snažna, uljepšavajući pozitivna iskustva. Pretjerano objavljivanje nježnih slika i opisa može biti znak da se par bori s problemima poput nedostatka povjerenja ili komunikacije. Ponekad neprestano objavljivanje vašeg odnosa ili želja da vas se uvijek objavljuje postaje dimna zavjesa koja prikriva stvarne borbe unutar veze", objasnila je.

Rekla je i da pretjerano objavljivanje ponekad služi kao maska ili znak da postoji kontrola u vezi. "Kad ste s partnerom koji sve kontrolira, tada izjavljivanje ljubavi prema njemu može ublažiti njihovu ljutnju. Pretjerano objavljivanje također može biti oružje protiv bivšeg koji vas ne pušta na miru, a vi mu vezu trljate u lice", objasnila je Jayne. No, s druge strane, ni nedovoljno objavljivanje nije dobar znak. Rekla je da ako ste u sretnoj vezi i objavljujete prijatelje i obitelj, trebali biste objaviti i svog partnera."Objave o vašoj vezi znak su predanosti, to je poput digitalnog vjenčanog prstena koji pokazuje da ulažete u vezu. Sljedeći put kada budete htjeli objaviti svoju vezu, zapitajte se radite li to jer iskreno želite proslaviti nešto stvarno ili pokušavate zataškati pravi problem", zaključila je.