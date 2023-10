Budite oprezni: Pet načina na koje vas tepisi u vašem domu mogu razboljeti

Postavljanje tepiha na podove može pomoći u izolaciji prostorije, osigurati mekano podnožje dok hodate i pridonijeti ugodnoj atmosferi. Međutim, stručnjaci kažu da prije nego što postavite tepihe, trebate razmotriti ne samo estetsku i financijsku vrijednost tepiha, već i načine na koje ova vrsta poda može utjecati na vaše zdravlje. Upozoravaju da tepisi mogu uzrokovati niz ozbiljnih simptoma, koji mogu pogoditi i one koji su dobrog zdravlja. Čitajte dalje kako biste saznali pet načina na koje vas, prema liječnicima, tepisi u vašem domu mogu razboljeti, piše Best Life.

Mogu vas izložiti pušenju 'iz treće ruke': Ako su tepisi u vašem domu bili tamo kad ste se uselili, mogli bi predstavljati rizik izlažući vas dimu iz treće ruke bivših stanara ili vlasnika. "Nedavna studija otkrila je da tepisi mogu apsorbirati i zadržati štetne kemikalije, poput onih koje se nalaze u duhanskom dimu. Čak i nakon prestanka pušenja, te kemikalije vole ostati", objašnjava Phil Green, privatni liječnik opće prakse u Tower Healthu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kada se uznemire, mogu se ispustiti u okolni zrak, predstavljajući zdravstveni rizik za one oko njih. Izloženost dimu iz treće ruke povezana je s respiratornim problemima i drugim zdravstvenim problemima, zbog čega su ova nedavna otkrića doista zabrinjavajuća."

Mogu zarobiti alergene i kontaminante: Stari ili loše održavani tepisi također mogu zadržati alergene i zagađivače, što može ugroziti kvalitetu zraka u vašem domu, kaže Naheed Ali, dr. med., liječnik i pisac medicinskih znanosti. "Tepisi mogu zadržati prašinu, prljavštinu, dlaku kućnih ljubimaca i alergene, stvarajući okruženje koje može pogoršati respiratorna stanja kao što su astma i alergije", objašnjava. "Ove se čestice mogu prenijeti u zrak kada ih se uznemiri, što dovodi do poteškoća s disanjem i nelagode, posebno za osjetljive osobe." Ali napominje da redovito usisavanje i povremeno profesionalno čišćenje tepiha možete ublažiti ovaj problem. "Od ključne je važnosti održavati pravilne rutine čišćenja kako bi se spriječilo nakupljanje potencijalno štetnih čestica u vlaknima tepiha", kaže.

Na njima se može nalaziti plijesan: Rast plijesni još je jedan zdravstveni problem povezan s tepisima. "Ako se vlaga ne kontrolira učinkovito, ona može prodrijeti u tepihe, stvarajući pogodno tlo za plijesan. Ove gljivice ispuštaju spore u zrak, što može dovesti do respiratornih problema i alergijskih reakcija kada se udahnu", kaže Ali. Liječnik napominje da visoka razina vlažnosti i izlijevanje koje se ne očisti na vrijeme mogu pridonijeti ovom problemu. "Kako biste smanjili rizik od rasta plijesni, osigurajte odgovarajuću ventilaciju u područjima s tepisima, odmah riješite sve probleme s vlagom i razmislite o upotrebi odvlaživača ako je potrebno", predlaže.

Mogu sadržavati štetne kemikalije: Čak i savršeno održavan tepih može uzrokovati zdravstvene probleme zbog kemikalija korištenih tijekom proizvodnje i postavljanja. Konkretno, stručnjaci upozoravaju da mogu ispuštati hlapljive organske spojeve (VOC) u zrak. "To su plinovi koje ispuštaju razni proizvodi, uključujući tepihe, ljepila i završne slojeve, a mogu pridonijeti onečišćenju zraka u zatvorenom prostoru", objašnjava Ali. "Produljena izloženost visokim razinama tih spojeva može dovesti do niza zdravstvenih problema, od iritacije očiju i grla do ozbiljnijih simptoma poput glavobolje, vrtoglavice, pa čak i oštećenja organa u ekstremnim slučajevima. Odlučiti se za tepihe koji su certificirani kao da imaju nisu razinu hlapljivih organskih spojeva i ili traženje prirodnih i ekološki prihvatljivih materijala za tepihe, može pomoći ublažiti ovu zabrinutost."

Mogu širiti klice i bakterije: Još jedan način na koji vas tepih može razboljeti jest hvatanje i širenje klica i bakterija. Ove klice mogu dospjeti u vaš dom putem vaših cipela, kućnih ljubimaca, djece i niza drugih izvora, a teže ih je ukloniti s tepiha nego s čvrste površine. "Teškoća s tepisima je u tome što stvari lako žive, rastu i šire se", objašnjava Nabil Salib, dr. med., liječnik opće prakse u MyDoc Urgent Care. "Tepih može brzo postati septička jama klica i bakterija, a ljudi ga, nažalost, ne čiste ni približno dovoljno."

