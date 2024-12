Bivša agentica Tajne službe otkriva: 'Uz pomoć ovog trika od svakoga ćete dobiti što želite'

“Postoji mit da ljudi misle: 'Ako ja vodim većinu razgovora, imam kontrolu',“ objasnila je bivša agentica i ispitivačica Evy Poumpouras, prenosi Daily Mail. “To je glupost. Najveća pogreška koju ljudi čine je što puno pričaju,“ prema Poumpouras. “Ako ja puno pričam, a vi slušate, učite sve o meni. Učite o tome što mi je važno, moje vrijednosti, moj sustav uvjerenja, dobivate odličan uvid u mene.“ Ključ da natjerate nekoga da učini ono što želite, istaknula je, leži u razumijevanju zašto ta osoba radi ono što radi. “Ono što želite shvatiti je motivacijski način razmišljanja te osobe,“ rekla je.

Bilo da se radi o poštovanju, osobnoj sigurnosti, obitelji, novcu, seksu, statusu, slobodi ili nečemu drugome, Poumpouras kaže da je motivacija temeljni okvir koji će vam pomoći da nekome najbolje predstavite slučaj da će čineći ono što vi želite, dobiti ono što oni žele i trebaju. “Ako krenete s perspektivom 'Ja trebam, ja želim,' izgubit ćete,“ rekla je. “Krenite s perspektivom: Što ova osoba treba?“ Za Poumpouras, čiji je ispitivački rad uključivao provođenje testova na poligrafu kao stručnjakinje za detektor laži, slušanje je najbolji način da steknete dobar uvid u nekoga. “Svi su motivirani nečim drugačijim. Ali moram vas čuti i obratiti pažnju na vas da bih razumjela što je to,“ nastavila je bivša agentica Tajne službe. “Svrha svake osobe je drugačija... Ako ljudima date dovoljno prostora, otkrit će vam se.“

Poumpouras je podijelila ovaj teško stečeni životni savjet u iskrenom intervjuu sa Stevenom Bartlettom u njegovom podcastu Diary of a CEO. Bivša stručnjakinja za poligraf, koja je također služila u timu za zaštitu tadašnje prve dame Michelle Obame, objavila je 2020. godine knjigu koja ljude uči kako „čitati ljude, utjecati na situacije“ i „živjeti neustrašivo,“ pod naslovom Becoming Bulletproof. Knjiga, dijelom vodič, a dijelom memoari, pretvara njezinih 12 godina iskustva u Tajnoj službi u životne lekcije koje svatko tko pokušava navigirati nesigurnim svijetom složenih i zagonetnih ljudi može naučiti. Jedan brzi savjet koji je naučila tijekom tih dvanaest godina zaštite predsjednika, rekla je: “Kad god čujete nekoga kako govori 'Vjerujte mi, znam što radim', to je obično posljednja stvar koju biste trebali učiniti.“

Poumpouras je također primijetila da nije ništa manje važno obraćati pažnju na govor tijela dok aktivno slušate kako biste saznali što vam netko zaista govori. “Većina onoga što komuniciramo zapravo se prenosi kroz naše tijelo,“ rekla je, “a ne kroz riječi koje izgovaramo.” “Kada razgovaram s ljudima, način na koji znam da ono što govorim ima odjeka je kad vidim kako klimaju glavom gore-dolje i kako me njihove oči prate,“ kako je jednom rekla za NBC News. “Ako se netko naginje prema naprijed, a vi odjednom kažete nešto zbog čega prekriži ruke, sada znam da sam rekla nešto što toj osobi nije odgovaralo,“ dodala je Poumpouras. “Ali to ćete propustiti ako ne gledate.“ U godinama nakon svoje službe u vladi, bivša agentica Tajne službe držala je predavanja i poučavala tečajeve o umjetnosti čitanja ljudi, bilo da se radi o dobivanju boljih informacija, stjecanju strateške prednosti ili jednostavno postajanju učinkovitijim komunikatorom.

Njezine vještine, izbrušene kultiviranjem doušnika i suradnika te suočavanjem s nekim od najopasnijih ljudi na svijetu, mogu pomoći svakome, kaže Poumpouras. Ona tvrdi da duboko slušanje i pažljivo promatranje govora tijela mogu pomoći svima da prepoznaju “taktike odugovlačenja, pokazatelje stresa i lažljiv jezik koji se obično pojavljuju kada netko pokušava zamagliti našu prosudbu i skrenuti našu intuiciju.“ Ti mentalni resursi mogu biti korisni svugdje, od poslovnog okruženja do kuće ili čak pri povratku na scenu spojeva. Kao grčko-američka Njujorčanka, odgojena u Queensu, Poumpouras pripisuje dio svojih darova i uvida na ovu temu “uličnoj pameti“ koja ju je i dovela u Tajnu službu. Rano djetinjstvo pokazalo joj je kako primijetiti mnoge suptilne signale koji bi trebali privući pažnju svakog pažljivog slušatelja, ali ju je također naučilo da ne bira riječi. “Toliko smo zauzeti pričanjem. Toliko smo zauzeti stvaranjem buke jer mislimo da me svi trebaju čuti. Svi trebaju znati za mene, mene, mene, mene,“ kako je rekla u Bartlettovom podcastu Diary of a CEO. “Znate što? Nikoga nije briga.“

Kako zijevanje utječe na našu osobnost? Istraživanje tvrdi da može pokazati psihopatske osobine!