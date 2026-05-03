Aspirin kao lijek protiv mrlja na bijelim majicama: Jednostavan trik koji se koristi u profesionalnim praonicama

S dolaskom toplijeg vremena češće birate svjetliju garderobu. Iako svjetlija odjeća donosi određenu svježinu vašem izgledu, znatno se lakše prlja, a njezino održavanje može biti mukotrpno. Kako se ne biste mučili s neugodnim mrljama od znoja koje izbijaju na bijelim majicama, donosimo vam jednostavan i jeftin trik kojim ćete održati savršenu bjelinu odjeće, prenosi Express.

Direktor tvrtke za čišćenje Daily Poppins, Nigel Bearman, tvrdi da aspirin ne liječi samo fizičke bolove, već bi vam mogao pomoći i kod uklanjanja tvrdokornih mrlja s bijele odjeće. Bijeli komadi odjeće proljetni su klasik, ali mogu pokvariti cijeli dojam ako nisu savršeno čisti i blistavi. Žute mrlje od znoja i gubitak sjaja profesionalne praonice rublja rješavaju tabletom aspirina, tvrdi stručnjak. „Bijela odjeća ne postaje siva samo zbog prljavštine, već zbog nakupljanja proteina iz znoja i prirodnih ulja s kože. Aspirin sadrži salicilnu kiselinu, koja je izvrsno prirodno otapalo za mrlje na bazi proteina. Kada ga otopite u vodi za namakanje, kiselina neutralizira žutilo i razbija vezu između tkanine i nečistoće.”

Za osvježavanje bjeline odjeće pet tableta aspirina od 325 mg zdrobite u 3,8 litara vruće vode pa u tekućinu dodajte prljavu odjeću. Kako biste se riješili tvrdokornih mrlja, koristite pastu od aspirina. Pastu ćete dobiti tako da pomiješate dvije tablete s nekoliko kapi vode. Utrljajte je izravno na mrlju i pustite da djeluje 30 minuta pa je ostavite da se namače u tekućini najmanje osam sati. Odjeću operite u perilici rublja. „Aspirin je siguran, nježan i nevjerojatno jeftin način da produžite vijek trajanja odjeće. Posebno je dobar za osjetljivi pamuk koji bi klorni izbjeljivač mogao uništiti”, zaključio je ovaj stručnjak.