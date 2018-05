Amerikanka preporučuje: Ovih 8 stvari morate znati ako želite živjeti u Hrvatskoj

Spora birokracija, velika sigurnost i niske plaće - to su neke od stvari koje na umu moraju imati oni koji se odluče doseliti u Hrvatsku prema Croatia Weeku, portalu o Hrvatskoj na engleskom jeziku.

Iako život na hrvatskim jadranskim plažama i pitoresknim selima u unutrašnjosti možda izgleda privlačno, preseljenje u Hrvatsku nije jednostavno, ističe autorica Alexandra Schmidt, Amerikanka koja je u Hrvatskoj živjela više od tri godine. Štoviše, kaže, ovo je možda jedno od najtežih mjesta u Europi za doseljenike, ali to ne znači da se ne isplati - a ovo su stvari koje treba znati:

1. Birokracija će vas usporiti

Autorica ističe kako je Hrvatska "mlađa od 30 godina" pa postoje teškoće u sustavu, ali nema razloga za očajanje. Iako Hrvatska ima puno pravila, manje od pola njih se doista provodi, a često ih se potpuno ignorira.

- Ponekad mi se čini da nitko zapravo ne zna pravila - kaže Schmidt.

2. Sigurno mjesto za podizanje obitelji

Hrvatska je možda jedno od posljednjih doista sigurnih mjesta na Hrvatskoj i rijetko se događaju ubojstva, otmice i drugi zločini, zbog čega je to sjajno mjesto za podizanje obitelji.

3. Vjerojatno nećete pronaći posao ni plaću iz snova.

Autorica ističe kako je došla u Hrvatsku nakon faksa i uskoro otkrila da njezine karijerne aspiracije ne uklapaju u ovdašnju gospodarsku situaciju.

- Iako su životni troškovi puno niži, prosječna plaća je oko 6000 kuna. Tako da ovdje nećete naći ni plaću iz snova - piše Schmidt.

4. Šanse za vlastite inicijative

Schmidt piše kako doseljenici imaju šanse ako pokrenu vlastiti posao ili ulažu u nekretnine.

5. Veze

Ako ste dovoljno sretni da poznajete prave ljude, to je bitnije nego vlastita sposobnost ili trud, kaže autorica, zbog čega su na visokim pozicijama ponekad najnekompetentniji ljudi i zbog čega se, dodaje, mnogi učlanjuju u stranke. Iako to može prijeći u nepotizam, to pokazuje drugu važnu točku - važnost socijalnog kapitala za Hrvate.

6. Poznavanje hrvatskog jezika

Iako se engleski dosta priča u Hrvatskoj, preporučuje se naučiti hrvatski jer to otvara više vrata i pruža osjećaj da ste dijelom zajednice.

- Ali budite spremni da će se, ako ne pričate pravim naglaskom ili savršenom intonacijom, neki Hrvati pretvarati da vas ne razumiju - kaže autorica.

7. Unajmljivanje stana može biti teško

Unajmljivanje je lakše u velikim gradovima poput Zagreba i Splita, ali može biti teško. Pogotovo je teško naći stan tijekom ljetne sezone. U Dubrovniku, tvrdi autorica, podstanare često izbacuju oko 1. svibnja kako bi doveli turiste.

8. Odlična ravnoteža posla i života

Ljudi ovdje ne žive da bi radili, već obrnuto. Plaća ne definira vaš uspjeh i nikoga nije briga kako zarađujete za život, kaže Schmidt.

- Život u Hrvatskoj nije za svakoga. Iziskuje hrabrosti, malo vjere i puno rakije u trenucima kada ništa nema smisla. Ali za one koji su voljni izdržati do kraja, isplati se - zaključuje.

