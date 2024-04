Ako niste znali: Ovih pet iznenađujućih stvari mogu dovesti do žgaravice

Ništa ne može pokvariti ukusan obrok kao žgaravica. U jednoj minuti uživate u pizzi i pivu sa svojim prijateljima, a u sljedećoj posežete u ormarić s lijekovima. Ili se možda kod vas žgaravica javlja noću dok pokušavate zaspati. Ako je žgaravica nešto s čime se redovito susrećete, vjerojatno već znate glavne namirnice i pića koja je mogu izazvati: alkohol, gazirana pića, pržena hrana, umak od rajčice i citrusi su veliki problemi, piše Huffpost.

No, ako te stvari ne konzumirate i još uvijek imate žgaravicu, to bi mogla biti posljedica druge prehrambene navike. Kako bi se simptomi smanjili na najmanju moguću mjeru, liječnici i nutricionisti specijalizirani za žgaravicu kažu da postoji pet glavnih pravila ishrane kojih se treba pridržavati, a koja su objašnjena u nastavku.

VEZANI ČLANCI:

Što je točno žgaravica? Važan dio liječenja bilo kojeg zdravstvenog stanja je razumijevanje onoga što se događa u tijelu da ga uzrokuje. Dr. Lauren Bleich, gastroenterologinja iz Gastro Healtha u Actonu, Massachusetts, rekla je da je žgaravica klasični simptom gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) i obično se opisuje kao osjećaj žarenja u prsima. GERB je ozbiljnija verzija refluksa kiseline, koja također može uzrokovati žgaravicu. Ako s vremena na vrijeme osjetite žgaravicu, vjerojatno nemate GERB, ali ako je osjećate redovito, možda imate.

Bleich je rekla da drugi simptomi GERB-a uključuju poteškoće s gutanjem, bol u prsima i osjećaj punoće u grlu. "Razmišljajte o želucu kao o jednosmjernoj pumpi. Sve bi trebalo ići od vaših usta do jednjaka, želuca i tankog crijeva. Ali ako se dio želučanog sadržaja vrati u jednjak, to se zove regurgitacija. Kada se kiselina i probavni sokovi vraćaju, to šteti jednjaku i može dovesti do boli", objasnio je dr. Kenneth Brown, gastroenterolog i voditelj podcasta Gut Check Project. Brown je rekao da je normalno osjetiti malu količinu regurgitacije probavnog soka, ali kada netko zbog toga počne osjećati bol, to se naziva žgaravica. Bleich je to objasnio na sljedeći način: "Žgaravica se javlja kada se kiselina proizvedena u želucu povrati u jednjak. Kada netko proguta hranu, donji mišić sfinkter jednjaka u donjem dijelu jednjaka se opušta kako bi omogućio da hrana i tekućina prođu u želudac, a zatim se ponovno steže. Kada se sfinkter ne zatvori pravilno, želučana kiselina se može vratiti u jednjak."

Pet iznenađujućih navika koje vam mogu izazvati žgaravicu: Ako redovito imate žgaravicu, vjerojatno ste već guglali koja hrana i piće je najvjerojatnije uzrokuju (ili ste možda saznali od svog liječnika). U slučaju da niste, glavna hrana i piće koje želite smanjiti na minimum su začinjena hrana, gazirana pića, hrana i pića s citrusima te hrana s visokim udjelom masti (poput pržene hrane). Ali ako je to sve što činite kako biste kontrolirali žgaravicu, to nije dovoljno. Poštivanje sljedećih pet pravila može pomoći u smanjenju simptoma, tvrde stručnjaci.

GALERIJA: Ovo je 6 'loših' stvari koje biste zapravo trebali raditi za bolje zdravlje crijeva!

Pijenje kave i čaja s kofeinom: Ovo bi mogli biti bolno za čuti, ali Nour Zibdeh, registrirana dijetetičarka i autorica knjige “The Complete Acid Reflux Diet Plan”, rekla je da je kava glavni okidač žgaravice, a osim kave, tu su i neke vrste čaja također,primjerice crni čaj i zeleni čaj. Dr. Lance Uradomo, interventni gastroenterolog u okrugu City of Hope Orange u Irvineu, Kalifornija, složio se, rekavši da je razlog za to kofein u tim pićima. "Kofein je dobro utvrđen okidač za refluks kiseline. Može izazvati opuštanje tog donjeg mišića sfinktera jednjaka, što omogućuje da više želučane kiseline uđe u jednjak", rekao je. Evo dobrih vijesti: još uvijek možete piti čaj - samo morate više paziti na vrstu koju birate. Zibdeh kaže da su čaj od đumbira s medom ili čaj od brijesta opcije čaja koje mogu pomoći u ublažavanju simptoma umjesto pogoršanja simptoma.

Jedenje čokolade: Brown je rekao da je čokolada jedan uobičajeni uzrok žgaravice kojeg mnogi ljudi ne shvaćaju. Pojasnio je da za to postoji nekoliko razloga. Jedan je zato što čokolada sadrži kofein i, baš kao i s kavom i čajem, kofein u čokoladi može uzrokovati opuštanje donjeg mišića sfinktera jednjaka, što može omogućiti da više želučane kiseline uđe u jednjak i izazove žgaravicu. "Čokolada također sadrži kemikaliju koja se zove teobromin. Teobromin je dilatator i može opustiti donji mišić sfinktera jednjaka", rekao je Brown, navodeći drugi razlog zašto čokolada može izazvati žgaravicu.

Jedenje prije treninga: Iako je istina da je pravilno opskrbljivanje tijela prije i poslije treninga važno, ako redovito imate žgaravicu, Uradomo preporučuje da pričekate dva sata nakon jela prije bilo koje vrste vježbanja koja stavlja pritisak na želudac, poput trbušnjaka. Bleich se složio, rekavši: "Svaka vježba koja povećava trbušni pritisak može izazvati refluks kiseline. Primjeri ovih vježbi uključuju trbušnjake, dizanje utega ili vježbe s velikim intenzitetom." Zibdeh je tome dodao, rekavši: "Podizanje teških predmeta, pokreti odskakanja, vježbe u kojima želudac nije ispod jednjaka (poput određenih poza u jogi) i vježbe koje uključuju ležanje ravno i stezanje trbušnog područja (poput trbušnjaka) stvorit će pritisak na želudac i donji zalistak sfinktera jednjaka i izazvati prskanje želučanog sadržaja natrag prema gore. Kad je želudac pun, žgaravica će biti gora." Ipak, Uradomo je rekao da to ne znači da biste trebali potpuno prestati vježbati. Zapravo, rekao je da redovita tjelovježba može pomoći u ublažavanju simptoma. "Eksperimentirajte s različitim vrstama vježbi kako biste pronašli one u kojima uživate i koje ne uzrokuju žgaravicu", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Ne ostavljate dovoljno vremena između obroka: "Pauze od tri do četiri sata između obroka i međuobroka važna je strategija za dugoročno uključivanje za cjelokupno zdravlje probavnog sustava. To je zato što pauze između obroka pomažu u čišćenju probavnog trakta i pomažu mišićima koji oblažu probavni trakt da se pravilno kontrahiraju i guraju hranu nizvodno”, objasnio je Zibdeh. Također je dodao da može biti korisno izbjegavati prevelike porcije. "Veći obroci se teže probavljaju, probavljaju se predugo i mogu hraniti bakterije u crijevima koje proizvode prekomjerne količine plinova. Sve to povećava rizik od refluksa želučanog sadržaja."

Jedenje unutar nekoliko sati prije spavanja: Još jedan savjet koji biste trebali imati na umu kada je u pitanju vrijeme obroka jest rana večera. "Ne želite jesti prije odlaska u krevet jer želite imati barem nekoliko sati da se probavni sustav pokrene kako bi hrana izašla iz želuca prije nego što legnete", rekao je Brown. Objasnio je da je to zato što ako legnete dok još ima hrane koja se probavlja u vašem želucu, lakše je da se hrana i probavni sokovi vrate u jednjak - što je upravo ono što želite izbjeći. Brown je dodao da ljudi koji imaju žgaravicu noću mogu doživjeti oštećenje zubne cakline jer se želučana kiselina može istrošiti na stražnjoj strani zuba.

Iako poštivanje ovih pravila prehrane može pomoći u smanjenju žgaravice, svi su stručnjaci rekli da biste trebali posjetiti gastroenterologa, ako je to nešto s čime se redovito susrećete. "Ako vam žgaravica remeti normalnu rutinu ili vam onemogućuje spavanje, a pokušali ste prilagoditi prehranu i način života bez poboljšanja, vrijeme je da posjetite svog liječnika", rekao je Uradomo. Zibdeh je dodao da također može biti od pomoći raditi s dijetetičarom specijaliziranim za refluks kiseline ili GERB. "Dok vam liječnik može pomoći s testiranjem, postavljanjem dijagnoze i prepisivanjem lijekova, rad s dijetetičarom pomoći će vam identificirati najbolju hranu za jelo koja smanjuje žgaravicu i druge probavne probleme koji povećavaju refluks poput nadutosti i podrigivanja, a istovremeno dobivate odgovarajuću prehranu ," rekla je. Što je najvažnije, znajte da je žgaravica izlječiva. Samo zato što je to nešto što sada doživljavate ne znači da ste osuđeni živjeti s tim zauvijek. Radite s liječnikom i pridržavajte se preporučenih smjernica. Uz vrijeme i trud, osjetit ćete olakšanje umjesto žgaravice.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti!