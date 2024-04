Stručnjak otkrio: Ovako možete jesti kruh bez debljanja i unošenja hrpe kalorija!

Gotovo svatko voli kruh, ali kada se radi o mršavljenju, jedna od prvih stvari koje ćete vjerojatno smanjiti je unošenje kruha. No, to ne mora biti tako – kao i sva hrana, kruh je namijenjen uživanju. Ako se brinete zbog viška kalorija koje unosite kruhom, stručnjaci su otkrili trik kojim ćete jednostavne ugljikohidrate u kruhu pretvoriti u one zdravije, 'rezistentne'

Ne morate brinuti ako pojedete krišku ili dvije kruha dnevno, ali ako ga se ne možete odreći, možda će vam biti lakše ako primijenite trik koja će navodno prepoloviti broj kalorija koje unosite kruhom, piše Daily Mail.

VEZANI ČLANCI:

Kada kupite ili ispečete kruh, stavite ga u zamrzivač. Zašto? Zato što kao i kuhanje i hlađenje, smrzavanje škrob pretvara u otporni škrob. Zvuči nevjerojatno, ali to znači da vaše tijelo dobiva puno manje kalorija od kruha. Zapravo, otporni škrob hrani vaše crijevne bakterije umjesto da vas deblja.

Za većinu ljudi to je dobra stvar, budući da veći udio otpornog' škroba znači da tijelo sporije probavlja jednom zamrznut kruh, uzrokujući blaži porast šećera u krvi nego svježi kruh — i potencijalno smanjujući rizik od tipa 2. dijabetesa. "Otporni škrob znači da vaše tijelo apsorbira manje kalorija i stoga ih je više dostupno za vaš mikrobiom (vaše crijevne bakterije), dajući 'dobrim' bakterijama nešto čime se mogu hraniti i razmnožavati', objašnjava dijetetičar dr. Michael Mosley.

Najveći problem s bijelim kruhom je to što on zbog visokog glikemijskog indeksa prebrzo otpušta energiju, tako da podiže nivo šećera u krvi. Ipak, oni koji nemaju obiteljsku povijest dijabetesa, ne trebaju izbjegavati bijeli kruh, koji je idealno jesti za doručak, jer tad ubrzava rad metabolizma, kažu znanstvenici. Osim toga, zamrzavanje je najbolji način za produljenje roka trajanja kruha.

aja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!