Znate li koliko treba alkoholu da napusti vaše tijelo, ali i kako izbjeći mamurluk?

Bilo da ste jučer popili previše piva ili ste ovaj vikend podijelili intiman trenutak uz veliku bocu vina – možda se osjećate pomalo mamurni. Kad se tako osjećate, želite da sve to što prije završi, pitajući se koliko će dugo trebati alkoholu da napusti vaš sustav. Pa, imamo odgovor za vas, piše Metro.

Prema Državnoj službi za zdravstvo Velike Britanije (NHS) za razgradnju jedne jedinice alkohola potreban je jedan sat. Jedna alkoholna jedinica mjeri se kao 10 ml ili 8 g čistog alkohola. To je jednako maloj čaši vina (125 ml), pola krigle piva ili jednoj mjerici žestokog pića (25 ml). Jedna velika čaša vina može imati do tri jedinice.

VEZANI ČLANCI:

Dakle, ako ste popili šest krigli pive, trebat će vam barem pola dana da ona napusti vaš sustav. Postoji niz čimbenika koji će utjecati na različite ljude, ili čak na jednu osobu u različito vrijeme, prema NHS-u. To uključuje:

Spol

Godine

Težinu

Jeste nedavno jeli

Vrstu alkohola koju pijete

Vaše razine stresa

Što alkohol radi vašem tijelu?

'Većina alkohola koji pijemo apsorbira se u krvotok preko želuca i tankog crijeva', rekla je za Aliza Marogy, registrirana nutricionistica, ‘Iz krvotoka se prenosi do svakog organa, uključujući mozak, bubrege, pluća i jetru – primarni organ odgovoran za uklanjanje alkohola iz tijela’.

'Pretjerano konzumiranje alkohola može dovesti do iscrpljivanja hranjivih tvari i smanjuje izlučivanje probavnih enzima koje proizvodi gušterača, a koji su potrebni za izvlačenje hranjivih tvari iz hrane’, dodaje, ‘Također može dovesti do nedostatka hranjivih tvari i obično iscrpljuje B-vitamine, vitamin C, kalij, cink, kalcij i magnezij. Magnezij pomaže u održavanju zdravog srca, mozga, živčanog sustava, kostiju i regulira šećer u krvi’.

GALERIJA: Vino za srce, a šampanjac za mozak? Doznajte zašto su dobra ova alkoholna pića

'To je također ključni elektrolit - kao što su kalcij i kalij - potreban za uravnoteženje pH krvi, hidrataciju tijela i regulaciju funkcije živaca i mišića’, kaže Aliza, ‘‘Potrebni su nam B-vitamini za energiju, zdrave stanice, hormonsku regulaciju i mentalno zdravlje, a cink i vitamin C esencijalni su antioksidansi potrebni za dobru imunološku funkciju i zdrave upalne reakcije, kožu, kosti i hrskavicu’.

Također može imati negativan utjecaj na vašu kožu, rekao je dr. Kajal Babamiri, liječnik opće prakse i specijalist dermatologije, ‘Alkohol se smatra diuretikom jer pojačano mokrite, dehidrira kožu i oslobađa tijelo esencijalnih nutrijenata’.

'Učinak dehidracije može pogoršati suhu kožu i uzrokovati pore, linije i bore. Osim toga, alkohol je pun kalorija i često se kombinira sa slatkim pićima, što može dovesti do natečenosti, akni, oteklina i mrlja te povećati vaše šanse za pojavu rozaceje’, dodaje, ‘Dok jetra naporno radi na preradi i razgradnji alkohola, koža uskače u pomoć, uzrokujući tako da se alkohol znoji kroz kožu, kao i kroz vaš dah i urin. Nedostaci kože mogu varirati od crvenila i akni do pucanja krvnih žila i raka kože’.

VEZANI ČLANCI:

Kako izbjeći mamurluk?

Ako niste trezveno raspoloženi i još uvijek volite popiti nekoliko krigli ili čašica u noćnom izlasku, onda postoje načini da smanjite težinu nadolazećeg mamurluka. Postoji nekoliko savjeta koje trebate pratiti. Prvi je očit – upoznajte svoje granice. Možda ćete se iznenaditi kada saznate da je umjerena konzumacija alkohola za zdravog odraslog muškarca do dva pića dnevno i jedno piće dnevno za zdravu odraslu ženu.

Ako konzumirate više od tri pića u jednom danu, vaše pijenje postaje visokorizično. Naravno, to nije savršeno u skladu s većinom izlazaka gdje su pića brza i žestoka, ali dobro je imati na umu svoje zdravlje i postaviti granice.

Drugi savjet je hidratacija. Naizmjenično mijenjajte alkohol i vodu kako biste održali tijelo što je moguće više hidratiziranim. Svi već znaju da alkohol brzo dehidrira tijelo, ali stvarni proces iza toga je manje poznat. Alkohol potiskuje vazopresin, ključni hormon koji šalje signale našim bubrezima da zadrže tekućinu - zbog čega dehidrirate mnogo brže.

Treće, trebali biste izbjegavati odlazak u ćevabdžinicu ili McDonald's. Jedenje masnog hamburgera ili kebaba iz restorana sa sumnjivim higijenskim standardima aktivnost je obično rezervirana za kasne sate, ali masnu hranu treba izbjegavati zajedno s alkoholom – samo će vam dodatno opteretiti želudac.

Volite povremeno popiti 'čašicu'? Kad pijete, pijte džin jer je najzdravije alkoholno piće