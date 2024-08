Želimo još više djela koja će crpiti inspiraciju iz slavenske mitologije

Prije projekcije kratkog animiranog filma "Šuma Striborova" selektor 18. Vukovarskog film festivala Daniel Rafaelić upitao je autoricu Anu Despot (30) kako to da je u doba TikToka našla inspiraciju u lektiri i to onoj starijoj, no gledajući film zaključio sam da su baš ovakvi filmovi idealni za TikTok generaciju: duhoviti, brzog tempa i s otkačenim zapletom. Naravno, ne smijemo izostaviti niti trajanje kao vjerojatno najveći plus za današnje generacije koje iznosi sedam i pol minuta.

Moram priznati kada sam čuo da se radi o adaptaciji lektire "Šume Striborove" legendarne Ivane Brlić-Mažuranić da mi niti u jednom trenu nije palo na pamet da ću se cijelo vrijeme smješkati a u nekoliko trenutaka i dobro nasmijati, a ovo ne piše netko tko nije volio lektiru u osnovnoj školi, naprotiv. Doduše, u prvoj sceni s ptičicom na grani pomislio sam da će ovo biti neki jeftini, prvoloptaški humor, ali sve do kraja je bilo iznimno efektno izvedeno.

Osnovna radnje je svima poznata, u spokojnoj, ali tajanstvenoj šumi harmonično žive majka i sin sve dok im se jednog dana ne prikrade misteriozna guja te im uzburka mir. Guja se pretvori u predivnu djevu i zavede glupava sina koji potpuno izgubi razum. Majka odluči poći u šumu u potrazi za Striborom, šumskim bogom, kako bi ga molila za pomoć. Međutim, kad ga konačno pronađe, stvari se počnu razvijati u neočekivanom smjeru. Anina vizualizacija boga Stribora je zbilja upečatljiva i volio bih da u našoj umjetnosti vidimo još više ovakvih prikaza koji će inspiraciju crpsti i iz djela Ivane Brlić-Mažuranić, ali iz bogate slavenske mitologije. Premalo viđamo djela temeljena na slavenskoj mitologiji, a nema razloga da ne bude zanimljiva publici kao što je ona nordijska. Doduše, autorica je rekla da je nakon godinu i pol rada na ovom filmu svjesna zašto se u animaciji ne hvataju svi Ivane Brlić-Mažuranić.

Ne treba izostaviti da je talentirana Ana kći poznatog glumačkog para Anje Šovagović-Despot i Dragana Despota, posebice jer joj se otac pojavljuje u funkciji pripovjedača koji je odradio poslovično dobar posao, a moguće da je bio i mrvicu inspiriraniji kada je radio po uputama za kćer. Kao što je rekao prije projekcije filma, odradio je već puno puta sličan posao, ali nikada nije bilo tako zanimljivo kao kada mora slušati upute kćeri. Dragan Despot nije izostavio napomenuti da i mi imamo svojevrsnog Harry Pottera, odnosno imamo ga u djelima Ivane Brlić-Mažuranić te da ovaj film pokazuje koliko to može biti zanimljivo publici. A publika je fantastično reagirala na ovaj film te je Despot kazao da već dugo nije osjetio toliko pozitivne energije i naklonosti prema hrvatskom filmu.

Šuma Striborova je u biti bio Anin diplomski rad, a na njemu je odradila sve osim naracije i glazbe, te posebno treba izdvojiti stihove koje je napisala za oca, a koji nisu preslika Ivane Brlić-Mažuranić jer je i radnja drugačija i tu ponajviše dolazi do izražaja humor filma. Najbolji igrani filmovi imaju savršenu ukomponiranu glazbu, a ona je još bitnija kod animiranih filmova, što je i sama autorica istaknula, te je tu očekivano odličan posao odradio čuveni hrvatski skladatelj Darko Hajsek. Ana Despot je višestruko talentirana mlada umjetnica jer ilustrira časopise, slikovnice, dizajnirala vizualne identitete nekoliko umjetničkih projekata i radi u industriji videoigara te se toplo nadamo da će se unatoč tome što se za ovako nešto mora izdvojiti godinu i pol života ponovno učiniti nešto ovakvo na polju animiranog filma.