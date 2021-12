Uzbudljiva i nesputana svirka za prave sladokusce

Nakon što preslušate solo album “Survival Kit” Tonija Starešinića, prvo vam na pamet padne zaključak, kakav bi to bio doček Nove godine u nekom klubu u ovo pandemijsko vrijeme, da vam sa svojim postrojenjem klavijatura kao DJ svoju glazbu svira Starešinić? Odmah bih otišao na takvu “gažu”, jer radi se o najuzbudljivijoj, nesputanoj, ali artikuliranoj svirci koju ste ove godine dobili od nekog domaćeg imena.

U šest tema, doduše dugih, Starešinić daje mašti na volju i usput odaje hommage utjecajima. A ti utjecaji nisu bilo kakvi. Starešinić se kao poznavatelj povijesti jazza, fusiona, kraut-rocka, prog-rocka i ostalih žanrova, već godinama nametnuo kao uvjerljivi zagovornik složenih glazbenih spojeva, koje uspijeva prokrijumčariti kroz rad s Chui, Mangroove, ili kao dio bendova Ede Maajke ili Josipe Lisac. Sad je doša na svoje, i to beskompromisno. Ako ste voljeli Can, Tangerine Dream, Van Der Graaf Generator, Briana Enoa, Prodigy ili Skrillexa, “Survival Kit” (Menart) bit će vam omiljeno štivo.

Starešinić je album i snimio kao izlaz iz svemogućih lockdowna koji su nas pratili zadnju godinu i pol dana. No, “Survival Kit” nije uobičajena instrumentalna ploča. Raskošan je to svirački izlog u kojem se putem sastavljaju novi žanrovi. Etno-techno-hard rock-ambient jedan je od mogućih spojeva, pa se dok slušate “Survival Kit” pitate je li to divlji solo sintesajzera, saksofona ili gitare? I tako redom, a čak će i poklonici Boška Petrovića ili Tihomira Popa Asanovića doći na svoje kad čuju zvuke klavijatura u pastoralnoj “Sanctuary”, koja bi se, kao i teme poput “izolacijske” “Conqueror Worm” komotno mogle naći i na Bowiejevu albumu “Low”. “Fat Is Good” zvuči kako bi Pink Floyd mogli zvučati da su nastavili s radom, a “Nothing Lasts Forever” sa saksofonom Vojkana Jocića nastavak je Bowiejeva “Blackstara”. Dvostruki album “Survival Kit” izdašan je “paket za preživljavanje”, donosi na drugom CD-u Starešinićevu glazbu iz dokumentarne serije Arsena Oremovića “Nesreća”, i novi pandemijski solo album.

Od naslovnice s brdom klavijatura, do popisa korištenog instrumentarija koji otkriva ozbiljnog poznavaoca analognog i digitalnog, Starešinić je s društvom istomišljenika (Vojkan Jocić, Luka Čapeta, Leo Beslać, Silvio Bočić) snimio još jedan album za sladokusce, ali prvo za samog sebe.