Samo će jedna osoba imati čast slušati novopronađene Hendrixove snimke

Je li ovo posljednje što je ostalo od Jimija Hendrixa? Pitanje je to koje se tijekom više od pedeset godina, otkad je apsolutni genij na električnoj gitari preminuo, postavilo nebrojeno puta, a još se jednom pokazalo kako se neobjavljenim snimkama ne nazire kraj jer novopronađene demo snimke iz 1968. sadrže četiri javnosti poznate pjesme – "Up From the Skies", "Ain't No Telling", "Little Miss Lover" i "Stone Free" – no predstavljene u potpuno novom ruhu.

Ipak, cjelokupna javnost neće imati pristup Hendrixovim demo snimkama jer tvrtka Propstore, vodeća u prodaji umjetničkih rariteta, 15. studenog organizira aukciju nakon koje će budući sretni vlasnik imati poprilično velik privilegij slušanja Hendrixovih djela u svoja četiri zida. U slučaju da budući vlasnik ipak ima želju dijeljenja ovih snimaka s javnošću na bilo koji način, pa makar to bilo na vlastitoj organiziranoj zabavi, morat će to ponajprije raspraviti s nositeljima prava Hendrixova lika i djela, bez obzira na to što je snimka u tom trenutku u njegovu vlasništvu.

Naime, već spomenute pjesme dio su Hendrixova albuma "Axis: Bold as Love" iz 1967., a novopronađeni demo iz 1968., prema riječima Marka Kochmana, glazbenog savjetnika tvrtke Propstore, poprilično je drukčiji od objavljenih verzija pjesama ponajprije zbog više naglašena zvuka prepoznatljive Hendrixove gitare, a zatim i drukčijeg, uglađenijeg zvuka te duljine zapisa. Superiornije je to čak od objavljenih verzija, dodao je Kochman.

Vrtoglava svota, točnije pretpostavljena cijena koju bi ova demo snimka mogla dosegnuti na aukciji, iznosi 200.000 funti, no tu govorimo isključivo o spomenutom zapisu, a gdje su još i ostale stvari iz kolekcije – više od 50 snimki koje uključuju Hendrixove master snimke, kojekakvi Hendrixovi vlastoručni zapisi, platne liste, računi za kemijsko čišćenje, planovi turneja, pa čak i bilješka u kojoj je Hendrix izbačen iz zgrade Ringa Starra – koje će biti predstavljene na velikoj aukciji u Londonu uz prijenos uživo te na kojoj će, među Hendrixovim predmetima, biti predstavljeno više od četiri stotine rariteta iz glazbenog svijeta.

Kolekcija Hendrixovih predmeta trenutačno je u vlasništvu Patricije Trixie Sullivan, bivše osobne asistentice Hendrixova menadžera Mikea Jefferyja, koji je preminuo 1973., a time je cjelokupna ostavština vjerojatno najvećeg svjetskog pop-gitarista pripala Trixie. Naime, nakon Jefferyjeve smrti memorabilije svih bendova s kojima je radio pripale su Trixie pa u njezinoj bogatoj kolekciji, osim Hendrixovih, nalazimo i zapise bendova poput Animalsa i Soft Machinea, koji će također biti prodani na aukciji sredinom sljedećeg mjeseca.

– Nevjerojatna je to kolekcija koja ne samo da odražava osobni život Jimija Hendrixa nego nas i vraća u ključni trenutak u povijesti glazbe – rekao je glazbeni savjetnik Kockman, a u tom se slučaju, kada ovakva ostavština predstavlja jedan od krucijalnih dijelova muzičke povijesti, definitivno postavlja moralna dilema. Kako je moguće da ovakvo glazbeno blago ne bude predstavljeno cijelome svijetu, već će iz četiri zida Patricije Trixie Sullivan biti premješteno u neki drugi javnosti zatvoren kut budućeg vlasnika koji pak s vlastitom snimkom neće moći raditi što god ga je volja?

Nakon brojnih postumno objavljenih Hendrixovih djela, poput trilogije koja sadrži albume "Valleys Of Neptune" (2010.), "People, Hell & Angles" (2013.) i "Both Sides Of The Sky" (2018.), na kojima možemo čuti neke od potpuno neobjavljenih uradaka te materijala koje će vijetnamsko-američki redatelj Bao Nguyen, naravno uz blagoslov nositelja prava na Hendrixov lik i djelo, predstaviti u nadolazećem dokumentarcu "Jimi", javnost će ipak ostati zakinuta za superiorni krucijalni dio britanske, ali i svjetske povijesti glazbe, koji će, iako je očigledno otkriven, ipak ostati skriven iza četiri zida budućeg vlasnika Hendrixove ostavštine, pa možda i ne njegovom voljom.