Prva cjelovita biografija Pearl Jama objavljena na hrvatskom jeziku

U izdanju Rockmarka na hrvatskom je objavljena knjiga "Pearl Jam biografija: Not for You" autora Ronena Givonyja, koja na više od 400 stranica donosi cjelovit prikaz evolucije benda čiji je album prvijenac "Ten" smatran jednim od najvažnijih i najutjecajnijih u povijesti rocka.

"Pearl Jam biografija: Not for You" prva je cjelovita biografija benda koja pokriva razdoblje od albuma "Ten" sve do aktualnog albuma "Gigaton". Na više od 400 stranica Givony istražuje nastanak i evoluciju benda, te njihovu ulogu u oblikovanju popularne američke kulture.

Uz glazbeni pregled započet osnutkom benda i eksplozijom grungea, preko zlatnog doba sve do danas, autor secira društveno-politički kontekst koji okružuje Pearl Jam: njihov aktivizam, idealizam, nesnalaženje sa slavom, nošenje s velikom tragedijom u Roskildeu 2000., odnos s fanovima, bitke s Ticketmasterom...

"Iako deklarirani superfan, Givony uspijeva fenomenu Pearl Jam pristupiti objektivno. Istovremeno i laskava i kritička, biografija 'Not For You' okorjelim će fanovima nadopuniti i proširiti vidike, a novima postati nezaobilazna polazna točka", poručuju iz Rockmarka.

Prijevod potpisuje Rebeka Vujasinović.