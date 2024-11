Pjesme kao odvaljene od gromade zvuka na petom albumu She Loves Pablo

Iduće godine She Loves Pablo proslavit će 20 godina rada. Novi, peti album "She Loves Pablo" potvrđuje da je tu bilo puno rada, puno buke i energije koja kulja kad četveročlana postava uzme instrumente u ruke. Je li to stoner metal ili groove rock, postaje sasvim nebitno nakon što čujete jedanaest pjesama koje razinom sviračke napetosti i pjesmama kao odvaljenim od gromade zvuka nastavljaju tamo gdje su oni sami i Cojones stali.

Ili Deafness by Noise, koji s njima čine domaću trojku koja je davno trebala doći još bliže stranim tržištima na kojima bi imali što pokazati. Ovako, svi fanovi Audioslavea ili Nine Inch Nails imaju domaći bend koji godinama radi sjajne koncerte, problem je samo u tome da takvih fanova ima premalo u Lijepoj Našoj da bi ovakva svirka stigla dalje od petstotinjak ljudi na koncertima. Kao što odlično napravljen album "She Loves Pablo" pokazuje, ne samo da to zaslužuju nego nemaju nikakvih problema u izravnoj usporedbi sa svjetskom konkurencijom.

Standardni je to domaći problem, da publika ili radijske stanice koje svršavaju kad nam u goste na INmusic ili neki drugi festival dođe neko strano usporedivo ime, puno manje entuzijazma pokazuju za domaće bendove koji rade na istoj razini. Dakako, problem komunikacije s domaćim eterom i terenom su engleski tekstovi pjesama, a i hardcore svirka nije za svačije uši. No, s druge strane, iste te predispozicije nisu problem kad se radi o inozemnim imenima, a Domagoj Šimek na vokalima uz Hrvoja Krmpotića iz Deafness by Noise (i Savršenih marginalaca) predstavlja najbolje što kod nas u ovom žanru s mikrofona možete čuti.

Nakon singlova "Mouth For Bore" i "The More You Hold Your Breath, The Less You Have", "Pretty Company, Big Inconvenience" objavljena je kao treći singl dan prije izlaska albuma, a on vam cjelovitije pokazuje koliko su She Loves Pablo usavršili svoju priču. Produkcija, miks i mastering albuma bubnjara Leonarda Klaića dobar su primjer kako u tonskom studiju adekvatno zabilježiti ovakvu masu zvuka i energije.