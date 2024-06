Otac freak folka u Šibeniku predstavlja album "Flying Wig"

Otac freak folka Devendra Banhart dolazi na Tvrđavu sv. Mihovila 28. srpnja, gdje će predstaviti jedanaesti studijski album "Flying Wig". Barnhart je rođen u Teksasu, odrastao u Venezueli, a s 14 godina preselio se u Los Angeles. S glazbom je počeo eksperimentirati tijekom studija na Art Institutu u San Franciscu.

Nakon napuštanja studija ljeto 2000. proveo je u Parizu gdje je, između ostalog, bio i predizvođač grupi Sonic Youth. Po povratku u SAD otkrio ga je Michael Gira iz legendarnih Swansa i za njegovu je diskografsku kuću objavio prvijenac "Oh Me Oh My". Kako je interes glazbene industrije sve više rastao, najprije je potpisao za XL Recordings, a potom i za još veći Warner.

Paralelno s glazbom, Devendra je njegovao i svoju strast prema slikarstvu. Naslikao je omote većine svojih diskografskih izdanja, a 2010. za omot albuma "What Will We Be" bio je nominiran i za nagradu Grammy.