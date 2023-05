Operna prvakinja karijeru je počela kao članica zbora

Ulogom Eve, supruge bana Nikole Šubića Zrinjskog iz istoimene opere Ivana pl. Zajca, večeras će na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu trideset godina umjetničkog djelovanja proslaviti operna prvakinja, sopranistica Tamara Franetović Felbinger. Izvedbom ravna Ivo Lipanović, režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, u ulozi Zrinjskog nastupa Siniša Hapač, a tu su i Domagoj Dorotić, Stjepan Štork, Stjepan Franetović, Davor Radić, Adela Golac Rilović, Ozren Bilušić, Tvrtko Stipić...

Rođena u Zagrebu 1971. godine, Tamara Franetović Felbinger diplomirala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u klasi nedavno preminule Zdenke Žabčić-Hesky. U ansambl Opere HNK u Zagrebu dolazi 1993. kao članica opernog zbora, solistički angažman dobiva 2002., a 2013. status prvakinje opere.

Jedan od najvećih uspjeha bila joj je Elsa u "Lohengrinu" Richarda Wagnera 2013., pod ravnanjem Nikše Bareze i u režiji Josefa Schildknechta, za koju je dobila i Nagradu hrvatskog glumišta. Bila je i zapažena Marija iz "Mazepe" Petra Iljiča Čajkovskog kojom je ravnao ruski dirigent Mihail Sinkevič, a režirao je Ozren Prohić. Za Mariju je dobila nagradu Marijana Radev zagrebačkog HNK, a 2012. dobiva i nagradu Milka Trnina. Na upit koja joj je najdraža opera, Tamara odgovara da je nema.

– Opere koje su mi se usjekle u pamćenje zbog spoja prelijepe glazbe i predivnog ozračja koje je vladalo tijekom rada su "Razgovori karmelićanki", "Sestra Angelica", "Parsifal" (najdulji projekt s najorganiziranijim vremenom za probe) i "Gianni Schicchi" u kojem sam igrala manju ulogu, ali s vrlo zahtjevnom režijom i najboljom mogućom suradnjom s kolegama – sjeća se Tamara.

– Jedina sam žena koja je u zadnjih trideset godina izašla iz zbora i došla do naslova operne prvakinje. U dvadeset i pet godina nisam otkazala ni jednu predstavu, a u "Zrinjskom" sam pjevala sve od zborske dionice, preko vile, Jelene i konačno Evu. U "Eri" sam pjevala u zboru, pa čobanče, Đulu, a sljedeće me godine očekuje Doma. Deset godina bavila sam se barokom, imam puno koncertnog programa. Ponosna sam što sam zadnji Felbinger u gradu Zagrebu jer sam iz loze Bartola Felbingera koji je svirao u orkestru Hrvatskog glazbenog zavoda i izgradio pročelje Ilirske dvorane. Nemam više velikih želja, osim da radim ono što najviše volim u ugodnom ozračju i da dočekam penziju, zajedno sa svojim suprugom s kojim sam u ovom, za mene najljepšem kazalištu provela vrijeme od mladenaštva do zrelih dana. Vjerujem da će još biti poneka lijepa uloga, a to prepuštam životu – veli večerašnja slavljenica.