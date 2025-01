NMMU predstavlja zbirku ginekologa i mecene Rafaela Dolinšeka

"Likovni diskurs kolekcionara - Zbirka dr. Rafaela Dolinšeka iz zbirki NMMU-a" naziv je izložbe koja se u četvrtak, 23. siječnja, otvara u Galeriji Artmark u Zagrebu. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji svjedoče o uspješnoj suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i rumunjske aukcijske kuće koja u Hrvatskoj djeluje od 2022. godine.

- Umjetnička djela iz privatnih zbirki važan su doprinos cjelovitoj zbirci svakog muzeja. Jedna od važnijih zbirki na kojoj se zasniva ispunjenje poslanja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti je Zbirka dr. Rafaela Dolinšeka (Brežice, 6. 10. 1892. - Zagreb, 8. 3. 1963.). Likovna djela iz Zbirke Dolinšek otkupljena su od njegovih nasljednica i dodijeljena su 1965. godine zbirci muzeja, od strane Gradskog sekreterijata i Republičkog fonda za unapređenje kulturne djelatnosti - rekla je kustosica izložbe i muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Tatijana Gareljić.

Za prezentaciju u postavu, Tatijana Gareljić odabrala je 32 umjetnine iz zbirke ovog uglednog ginekologa, kolekcionara i mecene. Riječ je o slikarskim i kiparskim ostvarenjima, nastalim u razdoblju između 1910. i 1949., umjetnika koji su djelovali na tadašnjoj zagrebačkoj likovnoj sceni poput Stojana Aralice, Antuna Augustinčića, Ljube Babića, Narcisa Burića, Milana Butozana, Vinka Grdana, Roberta Jeana Ivanovića, Želimira Janeša, Hinka Juhna, Joze Kljakovića, Frana Kršinića, Antuna Mezdjića, Otona Postružnika, Kamila Ružičke, Vilima Svečnjaka, Ljudevita Šestića, Frane Šimunovića, Slavka Šohaja, Save Šumanovića, Đure Tiljka, Marijana Trepšea, Vladimira Varlaja.

- U Zbirci dr. Rafaela Dolinšeka sadržana su kapitalna djela Grupe trojice i članova Grupe Zemlja, kao i relevantna kiparska ostvarenja - od Augustinčića preko Kršinića do Želimira Janeša. Uz ikonična djela Kljakovićevih "Ribara", "Golgote" i "Djevojke s vrčem" Marijana Trepšea, Tiljkovog "Grebena uz more", Varlajevog "Vrbnika", Postružnikovih "Seljaka" te Augustinčićeve biste kolekcionara Dolinšeka, kao i djela mnogih drugih značajnih slikara i kipara, Zbirku sačinjavaju i djela zaboravljenih autora. Jedan od njih jest slikar Milan Butozan (Pančevo, 1905. - Zagreb, 1943.), čije stvaralaštvo dodatno osvjetljuje tadašnje dinamično likovno stvaralaštvo. Umjetnine koje su činile ovu zbirku odražavaju ne samo osobne ukuse i sklonosti dr. Dolinšeka, već i kulturno-povijesne tokove tog razdoblja, te služe kao most između prošlosti i sadašnjosti, povezujući različite generacije kroz univerzalni jezik umjetnosti - ističe u pratećem tekstu izložbe Tatijana Gareljić.