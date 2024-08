Nikad veći odaziv na FAK: "Morali smo odbiti tri kazališta"

Na konferenciji za medije u Centru mladih predstavljen je 17. Festival amaterskih kazalista (FAK), koji će se održavati od 26. do 31. kolovoza na ljetnoj pozornici Kazališno-koncertne dvorane Ivane Brlić-Mazuranić u Slavonskom Brodu. Ovogodišnje izdanje manifestacije koje mnogima označava kraj ljeta i dolazak jeseni održat će se pod motom na engleskom jeziku "FAK seventeen, all is green", a po tradiciji će sve započeti spuštanjem festivalske zastave. Brođani će moći pogledati zanimljive predstave amaterskih kazališnih družina iz Križa, Županje, Slavonskog Broda, Viteza (BiH), Resena (Sjeverna Makedonija) te Obrenovca i Sonte (Srbija).

Organizatori iz Satiričkog kazališta mladih naglasili su da je interes za sudjelovanje na festivalu iznimno velik.

- Ove smo godine morali odbiti tri kazališta jer nismo imali dovoljno prostora. Iako festival traje od ponedjeljka do subote, imali smo više prijava nego što smo mogli prihvatiti. To nam pokazuje koliko je FAK postao važan ne samo za kazališta iz Hrvatske, nego i iz drugih zemalja - rekao je Silvio Stilinović, umjetnički ravnatelj festivala.

Nakon svake predstave slijedi okrugli stol i druženje, gdje će se raspravljati o izvedbama, a stručni sud, sastavljen od iskusnih kazališnih djelatnika, dodijelit će nagrade u različitim kategorijama, uključujući najbolju scenografiju, kostimografiju, adaptaciju teksta, glavne i sporedne uloge, te najbolju predstavu. Posebna pažnja bit će posvećena ocjenama publike, koja će imati priliku glasati za svojeg favorita.