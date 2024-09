Moćna ekološka poruka podvodnih cirkusanata

Šarena svita, od ministrice kulture do obitelji s djecom, okupila se u utorak i srijedu ispred paviljona 10A Zagrebačkog velesajma, u kojem je podignuta ogromna konstrukcija zaogrnuta crnim platnom. U sebi je krila improvizirano gledalište i prozirni tank s vodom – medijem u kojem francuski umjetnici Frédéri Vernier i Sébastien Davis-Vangelder izvode hvaljenu predstavu "Out of the blue".

Za parstotinjak sretnika (a karte su razgrabljene i sjedilo se i po podovima), Vernier i Davis-Vangelder izveli su predstavu koja će se zaista dugo pamtiti. Započinjući demonstracijom moći – gotovo petominutnim zaronom na dah – francuski umjetnici razigranom se igrom transformiraju čas u vodene konjiće, čas u publiku techno partija, naglavačke okrećući odnos vode i zraka, koji bez izranjanja grabe i "piju" iz vrčeva.

Kako se odmiče, njihova igra zahtijeva sve više rekvizita, koji se u početku neprimjetno talože na površini vode. I taman kada se činilo da ćemo iz kazališta izaći istinski neopterećeni, usklike odobravanja i osmijehe na licima zamrznula je spoznaja da je bazen u kojem se odvila ova magična igra ispunjen plastičnim otpadom koji se vrtloži oko još uvijek zdravih, mladih tijela izvođača.

Upravo jednostavnost te slike, bez ijedne izgovorene riječi, pojačala je snagu ekološke poruke kojom je zaokruženo ovo istinski rijetko, magično iskustvo iz radionice cirkuskih umjetnika koji u našem sustavu još nemaju umjetnički status. Na to su nas nakon izvedbe podsjetili i predstavnici zagrebačke Cirkorame, koji su ovo gostovanje organizirali u suradnji sa splitskim Festivalom neobičnih obitelji te koji status umjetnika više ne bi trebali niti morali opravdavati.