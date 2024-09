Cirkus na Zagrebačkom velesajmu: U akvarij s 8000 litara voda 'uskočit' će strastveni ronioci na dah

Spektakularna predstava suvremenog cirkusa "Out of the Blue" stiže na Zagrebački Velesajam. Metropola će tako u utorak i srijedu, 17. i 18. rujna, biti domaćin izvanredne izvedbe koja pomiče granice mogućeg. Francuski cirkuski umjetnici Frédéri Vernier i Sébastien Davis-Vangelder izvest će svoju fascinantnu predstavu "Out of the Blue" u Paviljon 10a, s početkom u 20 sati.

Ova jedinstvena izvedba odvija se unutar monumentalnog akvarija ispunjenog s nevjerojatnih 8000 litara vode, pružajući publici nezaboravno iskustvo uranjanja u svijet akrobacija i poezije. Vernier i Davis-Vangelder, majstori suvremenog cirkusa i strastveni ronioci na dah, spajaju svoje dvije velike ljubavi u ovoj izvedbi koja prkosi gravitaciji i vodi publiku na senzualno putovanje kroz interakciju s vodom – prijateljem, ali i prijetnjom.

"Out of the Blue" nudi publici priliku da osjete moć i ljepotu vode dok umjetnici izvode nevjerojatne akrobacije u fluidnom prostoru, gdje svaki pokret postaje ples između umjetnosti i prirodne sile.

