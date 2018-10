Mala noćna filmska muzika u Kerempuhu

Čudno je da se netko već ranije nije sjetio koncepta zagrebačkog Filmmusicorkestra, koji je u utorak navečer u zamalo popunjenom Kerempuhu odradio reprezentativni zagrebački nastup.

A koncept su obrade filmskih pjesama, nešto poput "male noćne (filmske) muzike", kojima su u sat i pedeset minuta ne samo zabavili publiku nego i pokazali umješnost u prolasku temama s ekrana. Od poznatih klasika iz filmova poput "Kum" ("Speak Softly"), do skrivenih favorita, teme "Zu ache" iz njemačke televizijske serije Babylon Berlin, ili "Podmoskovnye vechera" iz ruskog dokumentarca - napisane za Olimpijadu 1936., koju je kasnije popularizirala ruska Crvena armija - Filmmusicorkestar niz familjarnih tema izveo je u raznovrsnim aranžmanskim varijacijama.

S Tihomirom Novakom iz Zagrebačke filharmonije na kontrabasu, sjajnim Željenom Klašterkom na solo gitari i "ravnateljem" orkestra Admirom Ćulumarevićem na gitari, zaduženim za najave i duhovite konferanse, šlag na torti sviračke postave pjevačica je Elma Burnić. Pjevajući na engleskom, talijanskom, francuskom, ruskom i njemačkom, i, dakako, hrvatskom jeziku (pa i srpskom u "Devojko mala" iz "Ljubav i moda"), Burnić se pokazala pravom prvom damom orkestra.

Gosti - prvo Borna Šercar na bubnjevima, Antonio Vrbički na harmonici i Paul Kempf na klavijaturama, pa zatim dvije prateće pjevačice Vedrana Zrnić i Ani Vuletić, te Pajo i Hadži iz Kraljeva ulice, naizmjenično su dolazili na pozornicu i proširili zvuk postave od, kako je najavio Ćulumarević, "ruskog reggaea" do "njemačkog countryja" i "engleskog čardaša". "Imamo na pozornici floru i faunu, palme, lavove i Oscare, sviramo glazbu iz igranih, dokumentarnih, ali i crtanih", bila je najava teme iz Toma i Jerryja.

Od početka s "Ovaj grad" izveli su i tri vlastite pjesme, sa zagrebačkog Chansonfesta, "Hej" sa šibenskih šansona i "Loved" koja je ove godine završila u australskom filmu "Zero of Time". Bilo je regionalnih uspješnica iz filmova "Underground" ("Ausencia"), "Lily Marlen" iz "Balkan ekspresa", da bi etnografski dio s "Đelem Đelem" ("Sakupljači perja") i "Gypsy Song" Vlatka Stefanovskog iz filma "Gypsy Magic" proslijedili s purgerskim triptihom "Noćas ću/Ja ljubim/Kukavica" iz "Tko pjeva zlo ne misli".

Završetak s "Those Were the Days" filma "Inocence in Rome" i petnaestminutna "Tešanj" iz "Kod amidže Idriza" dovela je na pozornicu sve goste, prije bisa sa "Samo jednom se ljubi" i "Querida" iz "Miris kiše na Balkanu". Ukratko, idealan sastav za evente svih vrsta, s elegantnom svirkom i prigušenim humorom.