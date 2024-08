Koncertom dobitnice Grammyja Nicole Zuraitis otvoren Ponta Lopud Jazz Festival

Osnivačica kreativne platforme Ponta Lopud Tilda Grossel Bogdanović zahvalila je svima koji su prepoznali inicijativu održavanja glazbenog događaja na otoku.

„Hvala im što su nam rekli da to sve ima smisla. Iako je kraj sezone, iako smo na otoku, iako je jazz jedna niša koja je uvijek osjetljiva, mi vjerujemo da Lopud jest otok jazza“, poručila je Grossel Bogdanović.

Umjetnička direktorica i suosnivačica festivala Thana Alexa istaknula je zadovoljstvo što je jedna ideja prerasla u festival koji na Lopud drugu godinu za redom privlači nadarene i raznovrsne umjetnike.

„Lopud mi je jako drag. Moja majka živi u Dubrovniku, i oduvijek mi je bio san donijeti glazbu u ovaj dio Hrvatske. Ove godine imamo sjajne umjetnike koji će tri večeri s nama podijeliti jedinstveno i uzbudljivo glazbeno iskustvo. Uz koncerte, imamo i masterclass radionice s mladim glazbenicima iz Hrvatske i regije, ali i Brazila, Španjolske i Nizozemske. Slušala sam njihovu glazbu i svi imaju za ponuditi nešto posebno“, rekla je Alexa.

Jednu od masterclass radionica će na festivalu održati Kenny Werner, pijanist nominiran za nagradu Grammy, ujedno i direktor instituta Effortless Mastery na Berklee College of Music.

Osim Nicole Zuraitis, na festivalu će nastupiti Linda May Han Oh, basistica i dobitnica Grammyja koja vodi dinamičnu grupu glazbenika, The Glass Hours. Na Lopudu će nastupati i Thana Alexa, čiji je album „ONA” (2021.) nominiran za Grammy, uz goste, višestruko nagrađivane glazbenike Antonija Sancheza i Michaela Leaguea. Ovi međunarodno priznati umjetnici bit će i mentori na radionicama.

Ponta Lopud Jazz Festival održava se u sklopu Kreativne platforme Ponta Lopud. Ulaz na koncerte je besplatan, a za vrijeme festivala, od 29. do 31. kolovoza, za publiku iz Dubrovnika organiziran je i besplatan prijevoz brodom.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024.. „Ponta Lopud ljetne projekcije” održan je od 27. do 29. lipnja, a nakon Ponta Lopud Jazz Festivala slijedi ovogodišnji novitet kreativne platforme, treći ljetni festival, „Ponta Lopud book bridge”, od 27. do 29. rujna.