Kompleksna samurajska igra impresivna je već u prvim poglavljima

U našu redakciju stigao je recenzentski primjerak Rise of the Rōnin, jedne od najočekivanijih i do sada najvećih igara studija Team Ninja, koji stoji iza uspješne i izrazito teške samurajske igre NioH, bazirane na nedovršenom scenariju Akire Kurosawe.

Nastavljajući se na uspješnu formulu poniranja u japansku kulturu i tradiciju, Team Ninja će 22. ožujka objaviti Rise of the Rōnin, igru koja pretendira zagrabiti u nešto širi krug potencijalnih igrača pa samim time ne može djelovati nepobjedivo – no svejedno je vrlo kompleksna i na trenutke izazovna.

Kako se radi o još neobjavljenom naslovu, nemamo slobodu otkriti sve detalje, ali dozvoljeno nam je da komentiramo uvodna poglavlja igre koja nude itekako puno uzbuđenja.

Rise of the Rōnin smješten je u mračni period Bošin rata krajem 19. stoljeća, kada su se brojne frakcije nezadovoljnika pobunile protiv šogunata, između ostaloga zbog razlika u prihvaćanju zapadnog utjecaja na do tada potpuno izoliranu zemlju. U tom kontekstu Rise of the Rōnin može se igrati i kao lekcija iz povijesti, jer živo dočarava ključanje nezadovoljstva i posljedično krvoproliće na kraju perioda Edo.

Na samom početku igre, nakon kreiranja vlastitoga lika, shvaćamo zapravo kontroliramo dva identična protagonista – dio smo elitne grupacije blizanaca koji napadaju kao jedno – u borbi možemo po potrebi prebacivati kontrole s jednog na drugog lika te pomagati oborenom blizancu da se vrati na noge. Kako Team Ninja nema potrebu previše olakšavati posao igračima, napad ili obrana s dva protagonista daju dobrodošao balans u okršajima s često snažnijim ili brojčano nadmoćnijim neprijateljima. Različito naoružanje dvaju likova daje nam i određene prednosti u borbi (ako je antagonist osjetljiv ili imun na neke tipove oružja), kao i mogućnost nesportskoga naskakanja s leđa.

Nakon što se simbiotska veza neočekivano prekine već u prvim akcijama igre, u rukama nam ostaje usamljeni protagonist koji u potrazi za razrješenjem luta nepreglednim ruralnim krajolicima, ali i povijesnim ulicama Yokohame, Kyota i Eda. Progresija otvorenom mapom donosi nam uzbudljivu glavnu i pomalo generičke sporedne misije, a najviše pažnje uloženo je u elaborirani sustav borbe i razvoja sposobnosti naših junaka.

Prizori borbi izrazito su krvavi i uključuju često odsijecanje glava, što igru čini neprikladnom za djecu, kojoj bi igra i tako mogla biti suviše kompleksna – kako brojnim opcijama razvoja lika, odnosa s drugim protagonistima nad kojima možemo preuzimati kontrolu, razrađenom ekonomijom i mjerama društvenoga utjecaja područjima kojima se krećemo, tako i pričom za koju nije loše imati malo predznanja iz globalne povijesti.

To ne treba obeshrabriti neiskusnije igrače, no preporučujemo da je krenu igrati na lakšoj od tri razine težine. Prosječnome poznavatelju open world avantura srednja razina bit će sasvim dovoljna za ugodno igranje, a ona teža pomalo bacati na NioH. Što se same radnje tiče, važno je reći i da će naše odluke utjecati na daljnji razvoj igre, pogotovo u situacijama u kojima imamo priliku odlučiti o životu ili smrti ključnih likova. U tom smislu Rise of the Rōnin ogroman je napredak u odnosu na linearne igre koje je Team Ninja ranije razvijao.

Lansiranje ove sjajne open world borbene avanture nažalost ne prolazi bez kontroverze – Sony je neće objaviti na plodnom južnokorejskom tržištu, čini se zbog povijesno-političkog prijepora o ulozi filozofa Yoshide Shōina kojeg autori igre uspoređuju sa Sokratom, a Korejci ga smatraju jednim od ključnih krivaca za kasniju japansku okupaciju njihovih teritorija. Sony tvrdi da to nije razlog što Rise of the Rōnin zaobilazi jedno od ključnih azijskih i svjetskih tržišta igara, ali alternativno objašnjenje nisu nam ponudili. Za ostatak svijeta Rise of the Rōnin uskoro će biti dostupan kao PlayStation 5 ekskluziva.