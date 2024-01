Netflix adaptira Bioshock, Horizon Zero Dawn, Assassins Creed...

Desetljećima nismo imali poštenu adaptaciju neke videoigre, a onda se HBO upisao u povijest višestruko nagrađivanom serijom The Last of Us, temeljenom na jednako uspješnoj i važnoj igri Naughty Doga. Potaknulo je to brojne konkurente da ubrzaju pripreme i potpišu nove ugovore za adaptacije igara, koje su nakon adaptacija američkih superherojskih stripova i japanskih mangi nova “zlatna koka” TV industrije.

Sudeći po najavama, u utrci trenutno prednjači Netflix, velikim dijelom zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru koji je potpisao s Ubisoftom, što mu omogućava ekranizaciju povijesne megafranšize Assassins Creed, od kojih bi svaka igra mogla biti vlastiti serijal s većim brojem sezona, kao i adaptacije dugovječnih akcijskih serijala nastalih uz podršku Toma Clancyja, kao što su Splinter Cell i nešto noviji Division.

Nakon relativnog uspjeha anime serijala Far Cry & Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix koji je Netflix predstavio u suradnji s Ubisoftom, u suradnji s Crystal Dynamicsom u anime stilu pripremaju i seriju Tomb Raider: The Legend of Lara Croft u kojoj će slavnoj junakinji glas davati Hayley Atwell iz Avengersa.

Ubisoft, dakako, nije jedini s kojim je Netflix uspostavio suradnju – zahvaljujući ugovoru sa Sonyjem, pripremaju i adaptaciju novijeg distopijskog hita Horizon Zero Dawn, koji bi sa snažnom ekološkom porukom i glavnom junakinjom mogao privući mlađu i društveno svjesniju generaciju gledatelja.

Osim u serije, Netflix je krenuo ulagati i u filmove bazirane na popularnim igrama, a najveća među njima svakako je Bioshock. Iako glumce još ne znamo, obećavajuće je što je na projektu angažiran redatelj “Igara gladi” Francis Lawrence, a scenarij temeljen na igri piše Michael Green, scenarist Logana i Blade Runnera 2049.

Međutim, ako zaista žele konkurirati vrhunskoj produkciji koju je HBO izgradio za The Last of Us, osim “all in” pristupa za nove će projekte morati izdvojiti i ozbiljne budžete – iz iznimku Witchera, koji je zapravo adaptacija knjiga na kojima je temeljena i istoimena igra, Netflixovi dosadašnji pokušaji da popularne igre prenesu na male ekrane do sada su bili relativno skromni, kako budžetski tako i po reakcijama publike. Na sličan su način protratili i neke od Marvelovih superjunačkih licenci, poput Daredevila i Nica Cagea koji su većini gledatelja s razlogom prošli ispod radara.

U utrku s Netflixom nešto je rezerviranije krenuo Amazon, koji možda nema desetke naslova u rukavu, ali ima nekoliko velikih aduta: adaptaciju kultne postnuklearne distopijske igre Fallout, koja je već snimljena kreće s prikazivanjem u travnju, te seriju temeljenu na Sonyjevu velikom hitu God of War koju bismo, prema nekim nagađanjima, također mogli gledati do kraja 2024. godine.

Neki od najvećih igraćih naslova okušat će se i u kinima, pa tako Sony Pictures i PlayStation Productions razvijaju dugometražni film po snovitom Death Strandingu, a šuška se da je u visokom stadiju razvoja i kinoadaptacija PlayStationove zombi avanture Days Gone u kojem bi glavnog junaka navodno mogao igrati Sam Heughan iz Outlandera. Priprema se i filmska verzija izvanredne samurajske avanture “Ghost of Tsushima” koju će režirati Chad Stahelski, poznat po filmovima John Wick i Matrix.

Nakon što su sredinom dvijetisućitih praktički odustali od adaptacija, probudio se i Nintendo, čiji je “The Super Mario Bros. Movie” jedan od najvećih kinouspjeha prošle godine, a nekoliko godina ranije solidan su uspjeh postigli i s “Detektivom Pikachuom”. Krajem prošle godine potvrdili su da pripremaju film po svojem antologijskom serijalu “The Legend of Zelda”, koji je do sada imao čak četiri neuspjele adaptacije – što ne čudi, jer kako snimiti film smješten u izrazito kompleksnom svijetu s glavnim likom koji uglavnom ne govori?