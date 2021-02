Kako su Prljavci pločom "Heroj ulice" prestali biti heroji ulice

Najave

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Riječka grupa Jonathan najavljuje novi singl “Falling” koji će svjetlo dana ugledati u utorak 23. veljače. Nakon albuma “To Love” (2017.) i “To Hold!” (2018.), koji će uskoro biti objavljeni na limitiranom dvostrukom vinilu, 2021. donosi svjež, gotovo novi bend, resetiran glazbeno, vizualno i estetski. Singl “Falling” njihovo je prvo studijsko izdanje nakon tri godine i predstavlja početak nove autorske faze te najavljuje novo izdanje čiji se izlazak očekuje krajem godine. Novi singl prati i videospot u kojem se pojavljuje talentirani riječki plesač Toni Flego, čije su zavidne artističke sposobnosti i jaka karizma dali pjesmi novu dimenziju. Uz njega, golem dobitak za bend je nova suradnja s Filipom Gržinčićem koji potpisuje režiju spota, jednog od nesumnjivo najboljih videoradova u posljednje vrijeme. Filip je dosad režirao spot “I Never Meant To Be There” s albuma “To Hold” i odradio nekoliko photosessiona s grupom. Samo nekoliko tjedana nakon novog singla, Jonathan će objaviti posebno limitirano deluxe dvostruko vinilno izdanje albuma “To Love / To Hold”.Otisnut u samo 300 primjeraka, vinil donosi na jednom mjestu oba posljednja izdanja koja su završila na listama najboljih godišnjih albuma u regiji. Dvostruko izdanje na tržište dolazi 10. ožujka, a u sljedećim će tjednima bend i izdavač LAA objaviti informacije o prednarudžbi albuma, kao i glazbene dućane u kojima će izdanje biti dostupno. Još uvijek aktualni dvostruki album nasljednik je debitantskog uratka “Bliss”, objavljenog na vinilu 2015., i tada rasprodanog u samo nekoliko mjeseci. Sa ta tri izdanja te dvostrukim singlom “Getting Closer Is Keeping Us Apart”, Jonathan su se u šest godina probili među najcjenjenije i koncertno najjače sastave u Hrvatskoj i regiji što su potvrdili i nastupima u većini najvažnijih klubova i festivala. Također, svirkama uz divove kao što su Editors i Killers dodali su i dugačku američku klupsku turneju započetu na SXSW-u u Austinu.