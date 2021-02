Kako se i Springsteen na kraju ipak prodao u reklami za Jeep

Sve je danas dobra reklama. Pa i kad snimite ekskluzivnu reklamu za Jeep poput Brucea Springsteena, a onda se prošli tjedan sazna da je 14. studenoga u New Jerseyu uhvaćen u vožnji pod utjecajem alkohola. Neki su već ironično komentirali da je privesti Springsteena u New Jesreyu kao da privedete papu u Vatikanu, no, zakon je zakon, a Springsteen je surađivao s policijom. Iz Jeepa su samo rekli da ne mogu komentirati napise u medijima dok ne saznaju činjenice, ali je nova reklama za Jeep stavljena “na čekanje”.

Prije ove vijesti, glavna je bila ona baš o reklami za Jeep. Na kraju smo dočekali i to; čak je i Bruce Springsteen podlegao marketinškim ponudama i snimio reklamu za američki Jeep, prikazanu u poluvremenu prošlotjednog američkog Super Bowla. Sama najava da bi se to moglo dogoditi, uzburkala je javnost, a na kraju se pokazala istinitom.

Doduše, mnogi priznaju, ako je ovo reklama, onda je višeslojna, podjednako poruka za “ReUnited States of America” – kako i piše na kraju – kao i reklama za poznati američki automobil. S obzirom na to da ju je samo na YouTubeu vidjelo nekoliko desetaka milijuna ljudi, ne računajući Super Bowl, vjerojatno se već isplatila. Za razliku od neugodnih predviđanja, u reklami se ne koristi neka Springsteenova pjesma, a moglo je ispasti puno gore; mnogi su se bojali da bi mogli čuti “I’ll See You In My Jeep” ili “Further On Up The Road”.

Zapravo se radi o poemi u kojoj ispod Springsteenove naracije čujemo ambijentalnu instrumentalnu minijaturu i, kao što su mnogi zapazili, ne vidimo neki novi model Jeepa. Dapače, samo u par sekvenci dvominutnog filma vidi se da Springsteen vozi svoj stari Jeep iz 1980. Sve skupa, da nije reklama, komotno bi se moglo naći kao naracija između pjesama u prošlogodišnjem koncertnom filmu “Western Stars”, jer je estetizirano na sličan način, a pogotovo poslije nedavnih američkih izbora i svega što im je prethodilo, poruka je razjedinjenoj Americi.

Reklama se i zove “The Middle” (sredina) i poziva na okupljanje u sredini, gdje nije važno je li netko “blue” ili “red” prema tradicionalnim bojama Demokrata i Republikanaca. Reklama je čak i snimljena u zemljopisnom središtu SAD-a, kod kapelice u mjestu Lebanon u Kanzasu. U diskrecijskom maniru velikih poslovnih suradnji nije otkriveno koliko je Springsteen zaradio i je li uopće plaćen, jer o tome se ne govori.

No, ono o čemu se govori bila je višegodišnja, zapravo višedesetljetna potraga za načinom kako bi se Springsteena privoljelo da snimi neku reklamu. Govorimo o čovjeku koji je sredinom osamdesetih odbio 12 milijuna dolara koje mu je ponudio tadašnji šef Chryslera Lee Iacocca samo za korištenje pjesme “Born in The USA”.

Današnji šef marketnga Olivier Francois imao je više sreće, ali i njemu je trebalo desetak godina. Američki Super Bowl poznat je po atraktivnim reklamama u kojima su se zadnjih godina pojavili Bill Murray, Eminem, Clint Eastwood i drugi. I sam Bob Dylan sudjelovao je u reklami za Chrysler na Super Bowlu 2014. govoreći o američkim automobilima; “Neka Njemačka proizvodi vaše pivo, neka Švicarska radi vaše satove, Azija sklapa vaše mobilne telefone, mi ćemo izrađivati automobile”.

Koliko god postajao cijeli pokret otpora glazbenika koji su se godinama tvrdoglavo protivili marketinškom povezivanju s korporacijama – a mnogi izbjegavali ne samo reklame, nego i sponzorstvo nad turnejama – posljednjih godina situacija se izmijenila.

Bob Dylan dopustio je da se njegove pjesme koriste u reklamama za Apple, Chobani i Victoria’s Secret, čak je i Neil Young, koji je 1988. u pjesmi “This Note’s For You” poručivao “ne pjevam za Pepsi, ne pjevam za Colu”, prije dvije godine reklamirao Amazonov streaming servis.

Olivier Francois godinama je slao prijedloge Springsteenovu menadžeru Jonu Landauu s mogućim idejama za reklamu. Sam Francois kaže da mu je Landau najčešće odgovarao: “Bruce nije na prodaju, nije čak ni za iznajmljivanje, a svakako ne treba ništa od onoga što ti misliš da imaš”. No, početkom 2021. poslao mu je ideju za aktualnu reklamu koja je, s obzirom na aktualnu situaciju i dobar scenarij, iznenada prihvaćena i snimljena samo tjedan dana prije Super Bowla.

Za nekoga tko zarađuje pedesetak milijuna dolara godišnje i kad ne radi ništa, novac vjerojatno nije bio presudan, što potvrđuje i netipična, vrlo estetizirana reklama. “The Middle” je još više posljedica sklonosti naraciji koju je i prekomjerno koristio nakon nastupa na Broadwayu, u nedavnim filmovima “Western Stars” i “Letter to You”, kao i u brojnim nastavcima prošlogodišnje radijske serije “From His Home To Yours”, gdje je kao DJ tijekom pandemije pronašao kanal za “prodavanje” pjesama i ideja, tematski povezanih uz mnoge segmente turbulentne američke prošlosti i sadašnjosti. Na kraju se ipak “prodao” i u reklami, ali je usput kao prodavač ideala prodao i dobru ideju, a vjerojatno i poneki Jeep.

Albumi Deset alternativnih zagrebačkih bendova za četiri dana snimanja u KSET-u proizvelo je jedan kompilacijski album. Tako bi se u jednoj rečenici moglo opisati ono što se u zagrebačkom KSET-u događalo od 15. do 19. siječnja 2021. Deset izvođača i bendova okupilo se, dakako ne svi odjednom – epidemiološke mjere su se ipak poštovale – kako bi snimili po jednu pjesmu za kompilaciju “Zagreb Calling”. Na ploči koja će se uskoro pojaviti na tržištu sviraju: Ivan Grobenski, Sfumato, Klinika Denisa Katanca, Žen, Dimitrije Dimitrijević, Truth ≠ Tribe, nemanja, Eine, The Gentleman i Porto Morto. Reminiscirajući, svjesno ili ne, o nekim današnjim kultnim kompilacijama s ovih prostora, u KSET-u su se, s diskografskom potporom Menarta, logističkom podrškom KSET-ovih sekcija i uz organizaciju idejnog začetnika ove ideje, producenta Vedrana Peternela, okupila mlada imena koja već neko vrijeme čine kompaktnu skupinu glazbenika, koje bismo mogli i trebali nazivati – novom hrvatskom scenom. “Nabrijana” vibra sasvim će se sigurno osjetiti među utorima ovog vinilnog izdanja kojemu je jedno od primarnih ciljeva pokazati i dokazati da hrvatska ima nikad jaču, raznovrsniju i talentiraniju alternativnu scenu. Kompilaciju će pratiti i objavljivanje videomaterijala sa samog snimanja. “Tijekom posljednjih pet-šest godina, kao glazbenik, producent ili voditelj programa u klubu Vinyl, imao sam priliku upoznati ogromnu količinu izuzetno kvalitetnih glazbenika i bendova koji čine i žive nezavisnu domaću scenu. Većinu njih, kao ni mene, ne zanima ni jedan žanr kao takav, već vlastiti originalni izričaj koji je često mješavina raznih i različitih glazbenih utjecaja. Mnogi iz moje generacije, ali i oni mlađi, referiraju se na novi val kao zadnje bitno i stvarno kvalitetno što se na ovim prostorima dogodilo. Ja sam pak mišljenja da bi se scena koja se rađa i već polako izlazi na površinu mogla pokazati barem jednako važnom, ako ne puno jačom i plodnijom od novog vala. Zbog toga, nekako mi je bio logičan nastavak da se sve to i trajno zabilježi te da se na jednom izdanju predstavi presjek izvođača i bendova koji tu scenu čine”, rekao je Vedran Peternel nakon završetka studijskih sessiona u KSET-u.