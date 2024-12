Foto: imdb

“Veličanstveno putovanje” Miguela Gomesa sasvim je lijepo predstavljen na Human Rights Film Festivalu gdje je napisano kako je nedosljednost “integralni moment filmske priče”. I zaista jest. Stoga ga je i poprilično izazovno gledati i pratiti. Mišung je ovo svega: putopisa, nijemog filma, dokumentarca, komedije, dramedije… I u svemu tome izgleda kao da je riječ o nečemu, ne nužno nedovršenom, ali nedetaljno i “traljavo” obrađenom. No, sve je to svakako pomno isplanirano, i to s ciljem da bude što “artističkiji” uradak. Ipak, pretjerano i nepotrebno. No, pretencioznost je upalila na brojnim festivalima gdje je “Veličanstveno putovanje” veličanstveno briljiralo i pokupilo nemali broj nagrada, uključujući i onu za najbolju režiju u Cannesu. Priča filma je nekomplicirana (za razliku od svega drugoga). Britanski činovnik Edward putuje Azijom – od Kine sve do Japana – ne bi li nekako pobjegao od zaručnice. Molly, ta nesretnica i nesuđena zaručnica ga prati u stopu i sama proživljava svoje pustolovine. Nekoliko je divnih trenutaka u filmu koji kao da se pojave iznebuha i koje i nemaju pretjerane veze jedni s drugima, ali koji ipak uspijevaju funkcionirati isključivo u svijetu estetike kao nešto – lijepo i oku ugodno. Sve u svemu, teško prohodan film s povremenim bljeskovima lijepih scena.

Drama, Portugal, 128 min

Režija: Miguel Gomes

Glumci: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate