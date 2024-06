Foto: HBO

"Jesam li dobro" humorna je drama koja je uspjela u svojih 90-ak minuta staviti nekoliko priča. To je i oda ženskom prijateljstvu i zapetljan put do odgovora na najvažnije pitanje svakog čovjeka, a to je "tko sam ja", i priča o otkrivanju vlastite seksualnosti, i egzistencijalna kriza... Iako se može činiti zbrčkano, zapravo je sve odrađeno lijepo i pitko. No, nažalost, upravo je u riječi "odrađeno" problem. Svaka od spomenutih mikrotema štreberski je obrađena, bez donošenja ikakvih novosti, zanimljivosti ili nečega drukčijeg po čemu će se priča isticati. Lucy i Jane najbolje su prijateljice. Kada Jane dobije poslovnu priliku zbog koje se treba preseliti u London, Lucy postaje svjesna svog stagniranja. Ne samo u profesionalnom smislu (ona je umjetnica koja ne vjeruje u sebe pa radi kao recepcionerka u spa centru) nego i u osobnom smislu. U turbulentnom vremenu u kojem se priprema na razdvajanje od najvažnije joj osobe u životu, Lucy počinje preispitivati svoju seksualnost. U svemu tome se i posvadi s Jane te joj težak period postaje još teži. Jednostavno, apsolutno ništa posebno nema u vezi s ovim filmom. Kada je riječ o novijim naslovima koji se tiču LGBT tematike, čini se da je nakon "Skrivene ljubavi" sve pomalo bezveze. "Jesam li dobro" u tom smislu nije iznimka.

Romantični, SAD, 86 min

Režija: Stephanie Allynne, Tig Notaro

Glumci: Dakota Johnson, Sonoya Mizuno