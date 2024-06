"E.T." je potvrdio kraljevski status Spielberga, a Drew Barrymore gurnuo u ovisnost

"Zadržat ću ga", rekao je desetogodišnji Elliott. Rečenica je to kojom se na filmskim platnima, prije točno 42 godine, počelo razvijati naizgled suludo prijateljstvo dječačića iz Kalifornije te izvanzemaljca koji je, spletom (ne)sretnih okolnosti, svoj planet pod imenom Brodo Asogi, barem na kratko, zamijenio losanđeleškim predgrađem.

"E. T. The Extra-Terrestrial" znanstveno-fantastična je priča scenaristice Melisse Mathison, inspirirana redateljevim imaginarnim prijateljem iz djetinjstva koji je bio "brat kojeg nikad nije imao i otac za kojeg nije imao osjećaj da ga više ima", a pogađate, redatelj je jedan od najutjecajnijih ljudi filmske industrije, posebno u sferi znanstvene fantastike – Steven Spielberg.

Zapevši u mračnoj kalifornijskoj šumi, malo ekstraterestrijalno biće, nadahnuto Spielbergovom usamljenošću dok je bio dijete, pokušava se snaći u nepoznatom okruženju, a desetogodišnji Elliott postao je ključan za njegov boravak na Zemlji. Šarenim bombonima Reese's Pieces, čija se prodaja povećala u ogromnoj mjeri nakon ove filmske uspješnice, Elliott je privukao malog izvanzemaljca u svoju sobu gdje je ovaj počeo oponašati Elliottove pokrete te se rodilo prijateljstvo.

Njihova se povezanost razvila do mjere gdje su osjećali iste stvari, a lik E.T.-a postao je vječno usađen u pop-kulturu kao i prizori letećeg bicikla ispred mjeseca ili E.T.-ev svjetleći vršak prsta u kojemu posjeduje telekinetičke sposobnosti. Generacijski utjecaj koji je ovaj film ostavio osamdesetih godina neosporiv je upravo zbog scena i rečenica koje se i danas pamte, ali i mladih glumaca koji su svoje karijere započeli upravo uz Spielbergova izmišljenog prijatelja.

Glavnu ulogu u filmu te najboljeg prijatelja E.T.-a igra Henry Thomas, a svojim je angažmanom zaslužio nagradu Young Artist te nominacije za Zlatni globus, nagradu BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti) te nagradu Saturn koju dodjeljuje Akademija znanstvene fantastike, fantastike i horor-filmova. Elliottov stariji brat Michael, kojega igra Robert MacNaughton, također je osvojio nagradu Young Artist kao najbolji mladi sporedni glumac 1983. godine, a najmlađu sestru glumi Drew Barrymore koja je tada otvorila Pandorinu kutiju.

Posljednje dijete obitelji, umiljatu sestru Gertie utjelovila je tada sedmogodišnja Drew Barrymore koja je svoj prvi televizijski posao dobila sa samo 11 mjeseci kada se pojavila u reklami za pseću hranu. Sljedeći projekt u kojemu je sudjelovala bio je upravo ovaj znanstveno-fantastični film, a njezina se daljnja karijera razvijala uz ovisnosti kojih se uspjela riješiti prije samo nekoliko godina.

Mala slatka djevojčica Drew sa sedam je godina jela sladoled zaliven irskim viskijem Baileys te je glumila uz bok izvanzemaljca za kojega je smatrala da je stvaran, a već s 11 bila je ovisna o alkoholu. Godinu dana poslije droge su postale neizostavan dio njezina života, a s 13 je godina pokušala počiniti samoubojstvo prerezavši si vene nakon čega je smještena u psihijatrijsku bolnicu. Bila je to odluka njezine majke koja više nije znala kako se nositi s ponašanjem kćeri koju je od osme godine života, i do pet puta tjedno, vodila u klubove gdje je Drew bila izložena svakakvim vrstama opijata.

Nakon 18 mjeseci u bolnici, s navršenih 14 godina, Drew se zakonski odrekla skrbništva svojih roditelja zbog lošeg odnosa s majkom te je imala prava punoljetne osobe, ali posao nije cvjetao jer je u ovome stanju, sa samo 15 godina, nitko nije htio zaposliti. Šesnaestu je provela čisteći WC-e, a u sljedećih se deset godina dvaput udala te razvela.

O svojem je turbulentnom mladom životu, koji je ostavila iza sebe, napisala dvije knjige – "Little Girl Lost", priču o njezinim ovisnostima u dječjoj dobi, ali i rehabilitaciji s 13 godina, te "Wildflower" o svom djetinjstvu i odnosu s majkom, čak i prije E.T.-a, pa sve do odrasle dobi.

Počevši u televizijskoj i filmskoj industriji s nenavršenih godinu dana života, Drew je upala u vrtlog iz kojega je teško, ali uspješno izašla. Danas, sa svojih 49 godina, voditeljica je vlastitog showa, "The Drew Barrymore Show", a uz zvijezdu na hollywoodskom Walk of Fameu, a za ulogu male Gertie 1999. dodijeljena joj je nagrada za životno djelo bivše dječje zvijezde.

Nagrađivani Henry Thomas na svojoj je karijeri najviše radio 90-ih i 2000-ih, kada je glumio u filmovima poput "Legende o jeseni" te "Bandama New Yorka", dok ga u zadnje vrijeme na filmskim platnima ne vidimo često. Traga ni glasa Robertu MacNaughtonu također nema jer se 2002. godine potpuno odmaknuo od filmske industrije, iako se 2015. pojavio u dva filma – "Laugh Killer Laugh" te "Frankenstein vs. The Mummy".

Iako mali E.T. svoj 42. rođendan slavi na današnji dan, na datum izlaska u SAD-u, film je premijerno prikazan nešto više od dva tjedna prije na zatvaranju Filmskog festivala u Cannesu 1982., a od samog početka "E. T. The Extra-Terrestrial" oduševljava publiku i kritičare. Genijalnost filma potvrđuju i sve osvojene nagrade, kojih ima 54, te nominacije u devet kategorija prestižne filmske nagrade Oscar 1983., od kojih je film osvojio čak 4 – najbolji zvuk, vizualni te zvučni efekti i najbolja originalna glazba.

John Williams ime je skladatelja i dirigenta koji je svojim kreacijama upotpunio dojam filma, a sva se atmosferska glazba nalazi na albumu "E. T. The Extra-Terrestrial" koji je nagrađen Grammyjem za najbolji dječji album. Svoj je doprinos ovoj audioknjizi, iako u procesu snimanja najprodavanijeg albuma ikada, "Thrillera", dao i Michael Jackson, koji naglašava kako suosjeća s E.T.-em.

– On je na čudnom mjestu i samo želi biti prihvaćen. Situacija je to u kojoj sam se i sam našao pregršt puta putujući po cijelom svijetu – iz jednog grada u drugi. Najugodnije mu je s djecom, koju i ja jako volim; daje ljubav i želi ljubav zauzvrat poput mene – rekao je pokojni kralj popa.

E.T. definitivno naglašava važnost prihvaćanja, ljubavi i prijateljstva, a Spielberg ističe kako u svojim filmovima koristi segmente iz vlastitog života kako bi konačan produkt bio autentičniji, ali i emotivno jači za publiku. Najveći svjetski filmski magazin Empire, uz činjenicu da je "E. T. The Extra-Terrestrial" postao bolje rangiran film od još jednog klasika žanra, "Ratova zvijezda", potvrdio je značaj ovog Spielbergova djela uvrstivši ga na deseto mjesto ljestvice najboljih znanstveno-fantastičnih filmova svih vremena.