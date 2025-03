Dva nastupa Queens of the Stone Age na Šalati mogla bi biti koncerti godine

Lanjsko otkazivanje zagrebačkih koncerata grupe Queens Of The Stone Age zbog bolesti frontmena Josha Hommea (odgođena je cijela europska turneja) zavilo je u crno brojne domaće poklonike jednog od najboljih rock-bendova današnjice. No Queens Of The Stone Age ipak se vraćaju ovog ljeta na zagrebačku Šalatu, na dva nastupa, u utorak 22. i srijedu 23. srpnja 2025. Znajući o kako uzbudljivoj postavi je riječ, preporuka je otići na oba koncerta, što će mnogi vjerojatno i učiniti, jer radi se o dva potencijalno najzanimljivija solistička rock-nastupa ove godine kod nas.

Njihov posljednji album "In Times New Roman", objavljen 2023., prvi nakon sedam godina stanke, bio je još jedno ostvarenje koje je potvrdilo odavno stečen status prvorazredne grupe. Upravo njega i promoviraju na turneji, koja se zbog odgode u Europi događa tek idućeg ljeta. Queens Of The Stone Age imali smo prilike gledati u Zagrebu dva puta, samostalno u dvorištu Velesajma 2014. i kao headlinere na jednoj večeri INmusica 2018. Njihov prvi čovjek Josh Homme jedan je od onih "renesansnih" ljudi suvremenog američkog rocka koji je kroz mnoge projekte izgradio auru legende suvremene scene.

Gledao sam QOTSA već prije, ali posebno mi je zanimljiv bio nastup Hommea 2009. na koncertu u Münchenu s postavom Them Crooked Vultures, supergrupom koju su činili Dave Grohl iz Foo Fightersa i John Paul Jones iz Led Zeppelina. Homme je bio zaslužan i za nastanak postave Eagles of Death Metal, koja je nekoliko puta svirala u Zagrebu (ali bez njega na bubnjevima), a njegovo druženje s Daveom Grohlom iz Nirvane i Foo Fightersa sastavilo je dvojicu prvaka iz devedesetih često u iste postave.

Čega god se dohvatio, Homme je bio sjajan, pa tako i s Iggyjem Popom, kojem je producirao album "Post Pop Depression" i svirao u pratećem bendu te nakon toga otišao s njim na nekoliko ekskluzivnih koncerta, što je zabilježeno i u dokumentarcu "American Valhala". No Queens of the Stone Age ipak su najvažnija autorska ekspozitura za Josha Hommea. "Hommeovo pisanje pjesama postalo je sve osobnije i ranjivije", bilo je jedno od zapažanja u recenzijama zadnjeg albuma QOTSA. Bilo je i razloga jer Homme je otkrio da boluje od raka, u međuvremenu se razveo od supruge, pjevačice Brody Dalle, i prošao kroz medijski popraćenu borbu za skrbništvo nad djetetom, ali to ga nije spriječilo da osobne teme u pjesmama zaogrne u vitalnu svirku benda.

Nakon što je prethodni album "Villains" bio pomak u drugom smjeru, "In Times New Roman" bio je povratak klasičnijem zvuku grupe. Singlovi "Emotion Sickness", "Carnavoyeur" i "Paper Machete" najavili su album koji se 16. lipnja 2023. prije ponoći prvi put (javno) slušao u 23 grada u svijetu, pa i u zagrebačkom Pločniku, i odmah zatim našao u prodaji. Snimljen i miksan u Hommeovu studiju Pink Duck, uz dodatne radove u legendarnom studiju Shangri-La, "In Times New Roman" bio je poveznica između nekadašnjih rock-klasika i novih podviga QOTSA, koji su nam i sami priuštili dovoljno materijala koji su postali klasika.

Iako u naizgled jednostavnoj gitarističkoj formi, namjerno "suhog", nenakićenog zvuka bez uljepšavanja reverbom, ehom i produkcijskim kerefekama, hipnotički ritmovi i gitaristička motorika bile su oda osobnoj i pustinjskoj izgubljenosti u suvremenom svijetu i Americi (i Hommeov tonski studio smješten je u pustinjskoj predstraži Los Angelesa). Primjerice, Josh Homme davno je počeo s dugotrajnim projektom, serijom albuma pod imenom "Desert Sessions". Posvećeni duhu mitskog predjela Joshua Tree u pustinji Nevade – koji su i U2 iskoristili za svoj istoimeni album – "Desert Sessions" dogurali su do desetak CD nastavka.

Raditi glazbu samo zbog glazbe same bila je programatska osnova priče na temelju koje je Josh Homme u goste u vlastiti studio dovodio PJ Harvey, Deana Weena, člana Masters Of Reality Chrisa Gossa ili Twiggyja Ramireza i Josha Freesea iz Perfect Circle. Iako sastavljeni iz zajedničkih snimki brojnih izvođača, albumi "Desert Sessionsa" zadržavali su stilsku i sadržajnu koheziju, a neopterećeni ikakvim pritiscima, uključeni glazbenici potvrdili su strateški izbor: sve ih je smjelo iznenaditi, a pogotovo oni sami sebe. Slično je bilo i kad su Josh Homme i Nick Oliveri iz QOTSA, skupa s PJ Polly Harvey u dva lo-profile dueta gostovali na solo albumu starog prijatelja Marka Lanegana.

Josh Homme vrlo je druželjubiv čovjek, ali voli birati društvo, a da zna raditi s najrazličitijim profilima suradnika, svjedoči i podatak da su mu na jednom albumu QOTSA gostovali Billy Gibbons iz ZZ Topa i Shirley Manson iz Garbage. Na "In Times New Roman" nema gostiju, ali dragulja ima u izobilju. Iako podbočeni muskularnom svirkom, Queens Of The Stone Age svjetonazorom i vrhunskim pjesmama nikada nisu bili pogodni za pojednostavljivanja. Primjerice, njihov kompleksan rad imao je dodirnih točaka i s nekim karakteristikama Blue Oyster Culta, kultnog američkog heavy-metal sastava, ali futurizam BOC-a nije jedino s čime su se mogli usporediti izvanvremenska preciznost i začudna metaforika Queensa. A teško da bi na dva ljetna koncerta na Šalati moglo biti drukčije, jer Queens of the Stone Age na sceni teško mogu pogriješiti.