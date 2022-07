Novi vlasnik Đure Đakovića odbija socijalni sporazum, radnici u strahu

Radnici Đuro Đaković Grupe zabrinuti su zbog nepotpisivanja socijalnog sporazuma kojim bi zadržali prava ugovorena kolektivnim ugovorom. Iz sindikata su upozorili na novonastalu situaciju u kojoj češki ulagač, tvrtka D.D. Acquisition, mjesec dana prije završetka procesa restrukturiranja i preuzimanja većinskog vlasničkog udjela još uvijek ne želi potpisati sporazum koji bi jamčio da će grupacija zadržati postojeći broj radnika i da će se ugovorena prava produljiti. Tim su povodom hrvatskoj i češkoj vladi uputili otvorena pisma u kojima traže zadržavanje prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorom i nakon dolaska novog vlasnika.

– Tijekom više od sto godina tradicije sindikalnog organiziranja u Đuri Đakoviću uvijek je postojao socijalni dijalog, pa i prilikom upoznavanja s novim češkim partnerima. Kako se proces dokapitalizacije i restrukturiranja otegnuo, tako se i interes za socijalni sporazum kod češkog investitora smanjivao. Ne kažem da su njihove namjere loše, ali nisu ni dobre. Ne tražimo ugovaranje većih plaća i materijalnih prava, nego samo zadržavanje postojećih – istaknuo je Siniša Kosić, predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske.

Vlada je još uvijek većinski vlasnik nekadašnjeg industrijskog diva iz Slavonskog Broda koji se bavi proizvodnjom vagona i specijalnih vojnih vozila. Međutim, 31. kolovoza očekuje se završetak procesa restrukturiranja i dokapitalizacije. Nakon toga kompanija će dobiti novog većinskog vlasnika iz Češke, koji sada raspolaže manjinskim udjelom od 28 posto dionica, a tada će ih imati 83 posto. Česti još uvijek ne žele potpisati socijalni sporazum, a to, tvrde u sindikatu, izaziva golem strah i nesigurnost među radnicima, čija prava još nisu definirana.

– Nitko ne zna što će se dogoditi kad se pojavi novi ulagač, a to su stresne situacije za radnike. Već godinu dana razgovaramo s češkim ulagačima da ih privolimo da daju suglasnost za potpisivanje socijalnog sporazuma, no za sada to nismo uspjeli. Od svih naših zahtjeva nova je uprava pristala na besplatno parkiranje i ograničenje rada na određeno – rekao je Antun Luketić, regionalni povjerenik panonske regije Sindikata metalaca.

