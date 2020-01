Najbolje plaćeni menadžeri u tri dana do prosječne godišnje plaće

Šefovi 100 najvećih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji, izlistanih na Londonskoj burzi (FTSE 100) u tri dana zarade više od prosječne britanske godišnje plaće. Prema istraživanju koje je objavio BBC, oni koji su počeli raditi 2. siječnja, do prekjučer u 17 sati već su zaradili prosječnu britansku plaću koja iznosi 29.559 funti (oko 263 tisuće kuna).

Učinkovitiji 117 puta?

Istraživanje su proveli Ovlašteni institut za osoblje i razvoj (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD) i think-tank High Pay Centre. Oglasila se i državna tajnica za biznis, energiju i industrijsku strategiju Andrea Leadsom koja je poručila da je jaz u plaćama zabrinjavajući. To je posebno indikativno jer je političarka iznikla iz financijskog sektora; svojedobno je bila i šefica investicijskog poslovanja Barclays banke. Podaci, naime, pokazuju da je „prosječni“ šef kompanije iz indeksa “Footsie“ u 2018. bio plaćen 3,46 milijuna funti (oko 31 milijun kuna), 901,30 funti (8000 kuna) po satu. Satnica prosječne plaće iznosi 14,37 funti (128 kuna) po satu pa proizlazi da su top menadžeri zaradili 117 puta više od prosječnog zaposlenika. Kakvi to genijalci moraju biti da opravdaju 117 puta veću učinkovitost od radnika?

Među „Footsie” kompanijama najviše je energetskih, iz naftnog i rudarskog biznisa, financija, farmacije i raznih drugih industrija koje su po prirodi poslovanja već jako lukrativne pa menadžment profitira ne samo od dobrog upravljanja, nego i zato što se “našao u pravo vrijeme na pravom mjestu“. U izvješću se navodi da će visoke plaće biti ključno pitanje za „Footsieje“ u 2020. jer je ovo prva godina u kojoj britanske tvrtke koje kotiraju na burzi s više od 250 zaposlenika moraju otkriti omjer između plaće izvršnog direktora i prosječne plaće radnika te objasniti razloge razlike. CIPD i High Pay Centre pozvali su tvrtke da nove zahtjeve za izvještavanjem ne tretiraju kao „tick-box“ – birokratski zahtjev koji će ispuniti bez svrhe, nego da ga iskoriste kao priliku da potpuno objasne razine plaća izvršnih direktora.

Bonusi unatoč neuspjesima

– Uz izvještavanje o omjerima plaća, pojačat će se i nadzor vezan uz plaće i nagrađivanje, no prijavljivanje brojeva tek je početak. Potrebno je da tvrtke opravdaju vrlo visoke plaće najviših rukovoditelja, posebno u korelaciji s nagrađivanjem ostale radne snage – najavio je Peter Cheese, izvršni direktor CIPD-a. Čelnik High Pay Centrea Luke Hildyard upozorio je da je zbog preplaćenih menadžera u odnosu na radnu snagu Britanija jedna od najneravnopravnijih zemalja Europe. Državna tajnica A. Leadsom nada se da će nova pravila izvještavanja povećati transparentnost vezanu uz to kako direktori ispunjavaju svoje odgovornosti.

– Brojevi su bolji 13% u odnosu na prethodnu godinu, ali situacija i dalje zabrinjava, posebno u onim slučajevima kada su rukovoditelji nagrađeni unatoč neuspjehu svojih zaposlenika i klijenata – kaže Leadsom. Problem je globalni: nedavno je lijevo orijentirani američki think-tank People’s Policy Project objavio da je 1% najbogatijih zaradilo 21 tisuću milijardi dolara od 1989., dok je 50% najsiromašnijih u istom razdoblju izgubilo 900 milijardi dolara. U posljednjih 30 godina nejednakost enormno raste i globalno je jedan od najvećih problema.

