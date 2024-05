Član NO-a Petrokemije: Država gubi 12 mil. eura

Nakon što je završen proces dokapitalizacije Petrokemije čime je državni udio pao s 45% na 20%, sazvana je elektronička sjednica NO-a, koji je trebao dati suglasnost na odluku o utvrđivanju uspješnosti izdavanja novih dionica i o povećanju temeljnog kapitala. Predstavnici većinskog vlasnika turskog Yildirima, njih četvero, glasali su 'za', no hrvatski članovi, predstavnik radnika Željko Klaus, kao i predstavnici države, Tomislav Pokaz, inače savjetnik premijera Andreja Plenkovića, te Biserka Šoštarić iz CERP-a, glasali su protiv. Kako je na konferenciji za medije iznio Klaus, predstavnici države objasnili su odbijenicu time da nije ispoštovan dogovor s Yildirimom kojim država nakon provedenog procesa dokapitalizacije zadržava minimalno 25% plus jednu dionicu.

"Nevjerojatno je da netko neznanjem, propustom ili nečim trećim doveo državu u ovakvu poziciju! Ozbiljno razmišljamo, savjetovat ćemo se sa stručnjacima, ima li u ovome elemenata za podnošenje kaznene prijave protiv odgovornih", istaknuo je Klaus, objašnjavajući kako je netko neznanjem ili propustom oštetio državu za 12 milijuna eura i nije ostvario zadatak koji je dobio od Vlade, da država ostane vlasnik kontrolnog paketa Petrokemije.

Prije svega, Sindikat PPD čiji je on predsjednik, traži odgovornost odgovornih. Ne žele pritom ulaziti u to jesu li to ravnatelj CERP-a Milan Plećaš ili njemu nadređeni predsjednik Upravnog vijeća, ministar financija Marko Primorac ili ministar gospodarstva Damir Habijan. Ali dodaje: "Netko mora snositi odgovornost za to što je ulaganjem 12 milijuna država postala nebitan vlasnik."

Iz materijala koje je o postupku 'dokapa' dobio Petrokemijin NO, Željko Klaus kaže da se jasno vidi i da je propust učinjen time što država nije, što bi bilo logično, čekala da najprije Yildirim uplati svoj dio kapitala i time odredi svoju uplatu, kojom će osigurati kontrolni udjel. Uplate su, naime, tri državna dioničara – CERP, Janaf i Fond za financiranje razgradnje NEK (Plinacro nije sudjelovao u dokapitalizaciji) – obavila 23. travnja, a Yildirim je potom svojih 116,8 milijuna eura uplatio dva dana poslije, 25. travnja.

Klaus podsjeća na prethodnu dokapitalizaciju, 2018., kada se odgovorno ponašalo i čekalo sve dok nije sjela uplata Ine i PPD-a. Novac u ovom slučaju za Vladu nije bio problem, pa je propust i što državni dioničari nisu išli s maksimalnim iznosom kojim bi se unutar zadanih okvira dokapa (od 70 do 140 milijuna eura) osigurao kontrolni paket. Ovako, ostavljena je prilika Yildirimu da se ne drži dogovora s Vladom i on je to učinio. Iz Vlade i CERP-a, pak, još nema reakcija na ovaj nevjerojatan slučaj.

