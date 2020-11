Letica: Danas moramo sve dogovoriti. Ne smije biti drugog kruga pregovora

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba Franz Letica izjavio je u petak uoči sastanka predstavnika Vlade i predstavnika, ugostitelja, HUP-a i Udruge Glas poduzetnika kako je važno da se danas postigne dogovor.

"Danas moramo sve dogovoriti. Ne smije biti drugoga kruga pregovora, to je ključna činjenica", izjavio je Letica uoči sastanka.

Kazao je i kako ne smiju odustati od svojih zahtijeva, jer to je jedino što im preostaje za njihov rad i poslovanje.

"Sve što tražimo je realno, svi zahtjevi su realni i na tome trebamo inzistirati", rekao je.

>> VIDEO Ugostitelji o novim mjerama

Na opasku kako vlada šalje poruku da (ugostitelji) moraju biti svjesni stanja u proračunu, odgovorio je kako su ugostitelji toga svjesni. "Zato smo ponudili taj model gdje mi njih faktično kreditiramo, ne tražimo novac odmah nego kroz period od tri godine", rekao je.

Ugostitelji su naime, u četvrtak predložili dva seta mjera koje bi im trebale pomoći da prežive novo zatvaranje ili će, ako do njih ne dođe, mnogi od njih bankrotirati. Prvi model obeštećenja dugoročnijeg je karaktera i bazira se na nekoliko mjera. Riječ je o smanjenju stope PDV-a na pet posto na razdoblje od tri godine te dugoročno na 13 posto za sve ugostitelje, potom o nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta do travnja 2021. što znači 4.000 kuna uz otpis pripadajućih poreza i doprinosa (do 1. svibnja 2021.)

Predlažu i obeštećenje od 10 eura po četvornom metru prostora te Covid kreditiranje uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost, tj. HAMAG-BICRO krediti za likvidnost na tri godine uz dodatne ciljane garancije i moratorij kreditnih obveza za poduzetnike kojima je onemogućen rad.

>> VIDEO Plenković o novčanim kaznama za nepridržavanje mjera

Ugostitelji bi, kako je rečeno u četvrtak na na konferenciji za novinare koju je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca, uz pomoć kredita izdržali razdoblje obustave aktivnosti, a potom kroz smanjenu stopu PDV-a ostvarili veće prihode od čega bi i država dugoročno profitirala, uzme li se u obzir da s nižim poreznim stopama idu i veće uplate u proračun. Ugostitelji pritom ukazuju na potrebu brzog isplaćivanja kredita jer na njih sada prečesto predugo čekaju.

Drugi model obeštećenja baziran je na osiguranju prihoda samim poduzetnicima, a ne samo za radnike i njihove plaće i to u iznosu od 50 posto prometa od istog razdoblja prošle godine, kao direktna dotacija iz koje se isplaćuju i radnici uz oprost doprinosa. Nadalje, taj model uključuje i oslobađanje od svih fiksnih obveza za vrijeme trajanja lockdowna na svim razinama vlasti i to najamnina, komunalnih naknada, komunalnih usluga poput odvoza smeća, vodne naknade spomeničke rente i sl. Isto tako, ugostitelji predlažu oslobađanje od parafiskalnih nameta, kao posebnog troška koji dodatno opterećuje poslodavce.