Kupci ili traže uštede na promocijama ili ne žale novac za najnoviji 'must have' proizvod

U svijetu gdje voda može biti premium, a toaletni papir “stylish”, baš sve je moguće, kazao je jučer marketinški stručnjak za globalno brendiranje i strategiju, Argentinac Nicolas Kfuri na zagrebačkom FMCG Marketing Summitu kojega je organizirao magazin InStore. Marketinški tsunami u sektoru robe široke potrošnje zahvatio je i trgovce i potrošače, utrka za kupce postaje osobna, personalizirana, pri čemu, s jedne strane, kupci i dalje traže uštede na promocijama, a s druge ne žale hrpu novca potrošiti na najnoviji “must have” proizvod.

Dostava ravno u frižider

Među 10 globalnih top trendova među potrošačima, na čemu marketingaši poput Kfurija obilato profitiraju, je i ekonomija stila, koja je proizašla iz modne industrije, a danas nam se prodaje kao “lifestyle” i po pitanju ispijanja kave, tzv. espresso boutique, premium vode, pa čak i toaletnog papira čije se boje slažu sa zahodskom školjkom ili pločicama. Ubrusi su personalizirani, kupci na njima danas čak mogu otisnuti vlastite fotografije, crteže…, a koliko je marketinški tsunami trgovca odmakao u utrci za kupce, najbolje govori i činjenica da neki ne dopremaju samo naručenu robu online do vrata potrošača. On je danas prelijen da bi je samostalno složio i u frižider pa će i to napraviti u njegovu odsustvu. Hamburger Burger Kinga može se naručiti i putem play stationa, čak i u tijeku igranja neke igrice, a koliko se marketinški stručnjaci igraju s našim mozgovima i osjećajima najbolje znaju Francuzi. Tzv. Ugly Carrot Campain potrošača će natjerati da čini dobro djelo i kupuje i krive mrkve, ružne krastavce, jabuke…, samo zato što ga se bombardira golom istinom kako će tisuće tona povrća i voća “s greškom”, mimo standarda, biti bačeno, a jestivo je.

Takvi su proizvodi 30% jeftiniji, a upakirani u brend neslavnih (inglorious) juha i sokova – samo u prvom mjesecu reklamiranja dosegli su 13 milijuna ljudi - priča Kfuri.

Poistovjećivanje s brendom

Strategija O podrazumijeva pak izjednačavanje ponude za žene i muškarce, proizvoda kod kojih nije važno kako je tko rođen, tko je ili misli da jest – poput jedinstvenih Armanijevih odijela za žene i muškarce ili Gillette britvica za brijanje tijela kod muškaraca, objašnjava Kfuri.

To je zapravo isti proizvod koji se ranije prodavao samo ženama, dok se danas izjednačavanjem žena i muškaraca štedi novac, a na račun LGBT zajednica koje posebno osvaja takva strategija diže profit za najmanje 800 milijuna dolara godišnje. Kristina Črep iz Valicona potvrdila je kako potrošači danas u brendu traže nešto s čime će se poistovjetiti, iskustvo koje će ih oduševiti. Emocionalna bliskost s brendom danas je važna dvjema trećinama potrošača u RH, 86% ih ima povjerenja u brendove, 73% misle kako su baš stvoreni za njih.